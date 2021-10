Lazio, quanti gol al passivo: Sarri punta su Patric, e Radu..

RASSEGNA STAMPA - Amara sconfitta quella arrivata con il Bologna. Due gol subiti e un cartellino rosso: oltre il danno anche la beffa. Dopo l'espulsione di Acerbi, Sarri voleva Patric davanti a Radu e così è stato. Il tecnico ha inserito lo spagnolo accanto a Luiz Felipe e chissà se rimarrà dell'idea di rischierarlo al posto del Leone (non ci sarà per squalifica). In estate lo spagnolo era fuori dai piani del club, considerato in uscita e in scadenza di contratto. Sarri però lo ha voluto fortemente, per lui conta la velocità più dell’altezza e così decide di affidarsi a lui in situazioni di svantaggio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Radu ha rinnovato tanto che il club lo aveva individuato come l’alternativa di ruolo ad Acerbi. Qualcosa è andato storto e dall’inizio della stagione in 9 partite ufficiali tra Europa League e campionato, non ha mai segnato una presenza. Neanche un minuto. Insomma, da titolarissimo con Inzaghi a finire come ultima riserva.

PROBLEMA ANGOLI - La difesa della Lazio sta soffrendo molto: 12 gol al passivo, dato spaventoso. Sarri difende a zona sugli angoli e piazza Hysaj sul secondo palo: legno colpito di testa da Zaniolo, gol di Theate al Dall’Ara e per finire, il gol subito da Ibanez nel derby. "Atteggiamento passivo" ha sostenuto il mister, bisogna saltare di testa e proteggere più che mai. Chissà se per invertire la rotta, Sarri si affiderà finalmente a Radu e proverà a interrompere questa striscia negativa.