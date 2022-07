Lazio, questione secondo portiere: tutti i nomi in lista

Fonte: Il Tempo

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio è iniziato fortissimo. Il club biancoceleste ha chiuso un colpo dopo l'altro garantendo a Sarri già sei nuovi innesti. Non è finita qui. Da qui alla fine della sessione estiva, Lotito cercherà di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del Comandante. Il prossimo obiettivo è il secondo portiere. Serve un profilo valido da affiancare al nuovo arrivato Maximiano. Come riporta Il Tempo, il nome più caldo in lista è sempre quello di Provedel, ma per liberarlo lo Spezia ha bisogno di trovare l'accordo con un altro estremo difensore. Falcone è sempre più vicino al Lecce e i liguri si stanno muovendo per Dragowski, l'uomo che può sbloccare l'affare con la Lazio. Il piano B biancoceleste è Terracciano della Fiorentina, vecchia conoscenza di Lotito e Fabiani ai tempi della Salernitana, ma occhio anche a Silvestri dell'Udinese.