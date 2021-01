Lazio, Radu da record: dalla Fiorentina alla Fiorentina. E per il rinnovo...

RADU DA RECORD CON LA LAZIO - Radu dice che non punta a nessun record, ma intanto: è primo nella storia della Lazio per presenze in Serie A (320) e ha a portata di mano il record assoluto detenuto da Favalli di partite totali in biancoceleste (ora è a 393, l'obiettivo è 401). Per non parlare dell'affetto che la gente laziale prova per lui. "Voglio lasciare qualcosa qui alla Lazio", dice. Lo ha già fatto. Radu è un simbolo della società e dei tifosi, è arrivato a Roma nel 2008 dalla Dinamo Bucarest, aveva 21 anni ed era un mezzo sconosciuto. Oggi è il capitano senza fascia di questa squadra, un pilastro per Inzaghi. Contro la Fiorentina ha chiuso un cerchio: il suo esordio in biancoceleste lo fece il 30 gennaio 2008 in Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina e la Lazio vinse 2-1. Fu la sua prima apparizione. Ieri, sempre contro i viola e sempre dopo un 2-1, ha messo a verbale la 393esima presenza. Una vita da laziale.

LAZIO, RADU E IL RINNOVO - In realtà il cerchio non è ancora chiuso perché Stefan ha ancora voglia di Lazio e almeno fino al prossimo giugno, quando scadrà il contratto, la storia d'amore continuerà. Il pubblico biancoceleste spera di vederlo ancora a lungo, ha 34 anni e in questa squadra ci può ancora stare. Fa da chioccia, da leader, è sempre tra i migliori in campo, non molla niente proprio in pieno stile Lazio. Chi sa che non arrivi un altro rinnovo, sarebbe sicuramente meritato se consideriamo le prestazioni che sta offrendo da titolare. Inzaghi ha dimostrato di volerlo fortemente, si è esposto in prima persona quando c'è stata la frattura con la società e alla fine tutto è tornato come prima. Se il mister prolungasse il suo contratto, come sembra sia possibile, potrebbe andare in pressing e chiedere a Lotito di rinnovare Radu. Sarebbe il giusto riconoscimento per un simbolo della Lazio.

