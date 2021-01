Lazio - Fiorentina, Radu: "Non punto ai record, qui voglio lasciare un segno. Strakosha? È sereno"

Al termine del match tra Lazio e Fiorentina il difensore biancoceleste Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, cominciando proprio dal record di presenze in Serie A con questa maglia: "Emozionante, adesso saranno 13 anni che sono qui alla Lazio e a febbraio ho debuttato con la Fiorentina vincendo 2-1. Oggi un'altra vittoria per festeggiare le 320 presenze con questa maglia. Conta meno essere belli dato che ultimamente lo siamo stati ma abbiamo fatto pochi punti. Oggi una Lazio forse più brutta, ma che alla fine ha portato a casa il risultato, siamo contentissimi. Siamo ancora indietro in classifica ma credo che vincendo due o tre partite potremmo tornare a lottare per i primi posti. L'unico obiettivo è vincere sempre la prossima partita, io non sto puntando ai record ma a lasciare qualcosa qui alla Lazio. Per me ora è importante solo vincere a Parma. Non stiamo soddisfacendo le aspettative, ora conta solo portare a casa i tre punti. Strakosha? Purtroppo non mi aspettavo di ricevere quella palla per la pressione che stava facendo la Fiorentina, ero girato e non ho visto niente. Meno male che alla fine sia finita così. Thomas comunque non ha problemi, oggi ha giocato molto bene, sull'1-0 ha anche salvato il risultato. Lui è tranquillo e sereno, abbiamo due portieri di grande livello e il mister giustamente decide di volta in volta chi gioca".