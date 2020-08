Lazio, rebus Lulic: entro settembre la decisione definitiva

RASSEGNA STAMPA - La Lazio insiste su Mohamed Fares. Il calciatore della Spal è diventato la priorità del mercato biancoceleste. Lukaku, Kiyine, Marusic e Jony non garantiscono completa affidabilità sulla corsia sinistra che soffre terribilmente l'assenza di Lulic. Tare e Lotito stanno spingendo per il franco-algerino e sperano di riabbracciare il bosniaco. Stessi desideri di Inzaghi che è particolarmente legato al suo capitano. Ma come sta l'uomo che ha deciso la finale del 26 maggio? Il numero 19 si sta curando con il fisioterapista Gasparini a Desenzano del Garda per riprendersi dopo il doppio intervento alla caviglia. Al momento, però, non c'è nessuna garanzia sul suo rientro. La Lazio, prima dell'infortunio, aveva già fatto firmare e depositato il rinnovo contrattuale del giocatore fino al 2021, ma è chiaro che ora rischia di non averlo a disposizione. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la società si è data appuntamento con Lulic a fine settembre per decidere insieme il da farsi.

LE IPOTESI - Le aquile saranno sempre grate al calciatore per quanto fatto in questi anni, ma non è da escludere che vengano fatte delle scelte. In ballo c'è anche la possibile rescissione del contratto. Una possibilità che nessuno si augura possa avvenire, ma che non va esclusa a priori. Più remota la possibilità di una cessione in Svizzera, dove vive la moglie con i figli. Da Formello arrivano secche smentite sulla seconda ipotesi, ma rimane il fatto che l'esterno non sia contento di come lo staff medico abbia trattato il suo problema. La Lazio prende tempo e spera di poter ancora contare sul carattere dell'esterno bosniaco. Entro un mese tutto sarà più chiaro, ma la speranza è di vedere ancora Lulic correre sulla sinistra con il 19 sulle spalle e l'aquila sul petto.

