Lazio, Sabatini: "Sarri è matto, ha il calcio in testa. Senza Immobile? Farà un colpo di teatro..."

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervista fiume quella rilasciata da Walter Sabatini che non ha mai il timore di andare oltre nelle dichiarazioni, anzi. Il direttore sportivo dopo l'addio alla Salernitana sta facendo lo spettatore, ed è una cosa che non gli piace per niente: "Sapessi come mi girano. Io sono incazzato sul serio, perché star fuori non mi sembra giusto. Non mi ritrovo nel ruolo di spettatore, non ne sono capace", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

Poi su Sarri: "Sarri è matto, nel senso buono, e poi ha calcio in testa. Mentre i tifosi si stanno dilaniando per l’infortunio di Immobile, e li capisco, lui starà studiando. Ti pare che uno del genere possa lasciarsi impressionare da un accidente del genere? A Napoli perse Milik, non ne aveva altri, era nel pieno della stagione, se ne era andato il Pipita da poco. Ora non so cosa gli passi per il cervello, ma mi aspetto un colpo di teatro. Maurizio è fighissimo, io gli dico che è suonato, ma si applica e ti fa divertire. Facci caso, vengono tutti da lì, Granducato di Toscana".