Lazio - Salernitana, Immobile killer delle neopromosse. E l'ultima volta all'Olimpico...

La 12ª giornata è alle porte e la Lazio ospiterà la Salernitana. Dall'ultima volta che le due squadre si sono sfidate all'Olimpico sono passati più di 22 anni e in quel caso furono i padroni di casa ad avere la meglio grazie a una goleada: 6-1 il risultato finale. Stavolta i ragazzi di Sarri si affideranno di nuovo a Immobile, fresco di record di gol con la maglia biancoceleste. L'attaccante si scatena con le squadre neopromosse, punite 39 volte in 43 partite dal 2010 ad oggi. Di seguito tutte le statistiche dell'incontro.

- Perfetto equilibrio nelle quattro sfide tra Lazio e Salernitana in Serie A: due vittorie casalinghe per parte. Nonostante abbiano mantenuto la porta inviolata nelle due gare interne, i campani hanno subito nove gol nelle altre due in trasferta contro i biancocelesti.

- La Salernitana ha perso 1-6 nell’ultima sfida contro la Lazio in Serie A nel marzo 1999 (all’Olimpico); soltanto contro il Torino, nel 1947, ha subito una sconfitta con una differenza gol più ampia nel massimo campionato (7-1 in quel caso).

- La Lazio è una delle sole due squadre a non avere ancora perso in gare casalinghe nell’anno solare 2021 nei maggiori 5 campionati europei, insieme all’Inter (15V, 2N entrambe) – minimo 7 match.

- La Lazio ha vinto 15 partite interne nel 2021 in Serie A, solo nel 1950 ha registrato più successi casalinghi (16) in un singolo anno solare nel massimo torneo.

- Nelle ultime sette gare di campionato la Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due match di fila (3V, 2N, 2P), segnando 11 reti e subendone 13 nel parziale – pareggio per 2-2 nella gara più recente contro l’Atalanta.

- La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 31 partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (25V, 6N): l’ultima sconfitta interna contro queste avversarie risale al gennaio 2011 (1-2 contro il Lecce).

- Dopo il successo per 2-1 contro il Venezia fuori casa, la Salernitana potrebbe vincere due trasferte di fila per la prima volta in Serie A.

- La Salernitana è una delle quattro squadre a non avere ancora segnato nei primi 30 minuti di gioco in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, insieme a Norwich, Arminia Bielefeld e Levante.

- A partire dal 2010, Ciro Immobile è il giocatore che ha segnato più gol contro squadre neopromosse in Serie A: 39 reti in 43 sfide contro queste avversarie – 31 di queste sono arrivate in 29 gare con la maglia della Lazio.

- Simy ha segnato tre gol contro la Lazio in campionato, inclusa una doppietta nella sfida più recente dello scorso marzo all’Olimpico: contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

- 5 precedenti per Maurizio Sarri contro la Salernitana, di cui 4 sulla panchina dell'Alessandria e 1 su quella del Grosseto. Il bilancio è di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.