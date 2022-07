Lazio, Sarri ha deciso: Cancellieri sarà il vice Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dieci giorni ad Auronzo di Cadore sono bastati a Sarri per inquadrare Matteo Cancellieri. Il nuovo acquisto della Lazio sta lavorando insieme al mister da inizio ritiro, mettendosi in mostra sin da subito con intelligenza. Il classe 2002 nasce come esterno di sinistra, così lo hanno inquadrato Mancini in Nazionale e Tudor al Verona, ma per il Comandante può fare la punta. Secondo la rassegna stampa di Radiosei l'allenatore lo avrebbe promosso a vice Immobile. Fisico possente, classe e tiro letale: sono queste le caratteristiche che hanno convinto Sarri a spostarlo in avanti.

PROBLEM SOLVING - Cancellieri vice Immobile è una mossa che risolve di tanto il problema che la Lazio aveva in attacco. Tanti esterni e nessun attaccante che potesse sostituire il capitano all'evenienza. Sicuramente il mercato è ancora lungo e se dovesse capitare l'occasione giusta si prenderebbe un giocatore di ruolo, ma il ragazzo sta sorprendendo tutti sotto le tre cime di Lavaredo e non concedergli un'occasione sarebbe ingiusto.