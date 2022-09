Lazio, Sarri stila il programma dei biancocelesti: Lazzari ko e i nazionali...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Parte la Nazionale e Sarri chiama il gruppetto restante a rapporto. Quale miglior momento se non questo? Sicuramente il tecnico toscano avrà modo di allentare i ritmi vista la sosta, ma dall'altra è pur vero che mancheranno i tasselli fondamentali di questa Lazio. E' tempo di controlli e gestione delle forze per i più acciaccati, si punta a far riposare i biancocelesti. Servirà aver recuperato abbastanza energie per affrontare un calendario ancora più fitto: 12 gare in 43 giorni tra campionato ed Europa League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lazzari è ancora ko dopo aver riportato a Verona una lesione di primo grado al flessore della coscia destra, la speranza è che possa recuperare per lo Spezia alla ripresa. L'ex Spal potrebbe anche farcela, ma il suo ritorno è da monitorare ogni giorno perché non si può rischiare troppo.

PROGRAMMA - Come spiegato dal Prof. Rodia nel post partita a Cremona, verso la fine della settimana sono previsti nuovi accertamenti strumentali per Lazzari. Per Casale e Patric invece si è trattato solo di «un po' di stanchezza». Domani pomeriggio riprenderanno gli allenamenti a Formello senza gli 8 calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Dunque, Immobile, Milinkovic, Provedel, Cancellieri, Marusic, Hysaj, Gila e Vecino faranno rientro a Formello tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre. Solo allora Sarri potrà recuperare l'intera rosa.