Lazio, Sarri usa le ali per volare: i numeri del tridente leggero

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Immobile non c'è e mancherà ancora per qualche partita, nonostante la speranza di riaverlo prima della sosta Mondiale è forte nella testa di Maurizio Sarri. Intanto il tecnico toscano ha dovuto ovviare alla sua assenza, cercando negli elementi a sua disposizione la scelta più adatta per accusare il meno possibile l'assenza del bomber. Il mister dopo riflessioni e prove continue ha schierato a Bergamo il tridente leggero, quello composto da Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro. Le tre ali insieme hanno fatto la differenza contro l'Atalanta e, schierati a partita in corso, nel match dell'Olimpico contro il Midtjylland, hanno ribaltato il risultato. Quello che colpisce maggiormente di un trio che sta portando punti importanti, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono però i numeri. Tra reti segnate e assist al bacio per i compagni, sono ben undici i gol a cui hanno dato il loro contributo solo nel mese di ottobre.

I NUMERI DI OTTOBRE - Pedro, tra Europa League e campionato, ha messo a segno due gol e un assist, salendo così, in totale, a quattro marcature e due passaggi decisivi e portando la sua media gol a uno ogni 150,5', la migliore di tutti nella Lazio. Zaccagni, che nel complesso ha realizzato quattro gol e quattro assist, solo a ottobre ha segnato per tre volte e in altrettante occasioni ha mandato i compagni in rete, confermandosi in un periodo di forma pazzesco. Per concludere Felipe Anderson. Il brasiliano si è preso la responsabilità de ruolo di attaccante e questo sembrerebbe esaltarlo: i tre assist serviti e il gol realizzato all'Atalanta, si aggiungono a quelli dei mesi passati, permettendogli così di salire nel complesso a tre marcature e quattro passaggi decisivi. Insomma, l'importanza di Ciro Immobile nella Lazio è senza ombra di dubbio fondamentale, ma anche senza di lui Sarri ha le ali per volare.