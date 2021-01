Lazio - Sassuolo, Milinkovic: "Mentalità e unità, ora siamo più squadra!"

La Lazio vince contro il Sassuolo e si avvicina al quarto posto in classifica, complice anche la sconfitta del Napoli nel pomeriggio. I biancocelesti sono arrivati alla quarta vittoria consecutiva anche grazie a Milinkovic che ha segnato il gol del pari. Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista ha detto: "Luis Alberto e Luiz Felipe mancano, ma ci siamo uniti. E' arrivata questa vittoria e ora guardiamo avanti. Mancava vincere le partite anche quando non giochiamo bene, oggi ci siamo riusciti. E' la quarta consecutiva. Cosa mancava prima? Non so rispondere precisamente, forse la mentalità e l'unità: ora siamo più squadra rispetto a prima. Ci siamo avvicinati alla zona Champions e questo era l'importante. Fra meno di un mese torneremo a giocarla, ora pensiamo prima alle partite che arriveranno".