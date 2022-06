Lazio, sbloccato l'indice di liquidità per il mercato: ecco l'intervento di Lotito

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Dopo aver sbloccato l'indice di liquidità per l'iscrizione al campionato, la Lazio sarà libera di agire anche sul mercato. Nelle ultime ore, secondo quanto riferito dalla nostra redazione, il presidente Lotito sarebbe intervenuto per raggiungere la soglia di 0.6 necessaria per lavorare sulla rosa a disposizione di Sarri con nuovi innesti. Si parla di una cifra vicina ai 2 o i 3 milioni di euro, versata dal presidente biancoceleste per dar una spinta al mercato in entrata. Lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con le cessioni ma, per il momento, l'unica che si è concretizzata è quella di Adekanye, che si è trasferito in Olanda nel Go Ahead Eagles. Per il resto, hanno lasciato la Lazio solamente gli svincolati, i cui stipendi "risparmiati" hanno comunque avuto un impatto sulle finanze del club.

