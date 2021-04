Lazio - Spezia, il rigore assegnato ai biancocelesti è netto: la spiegazione

Il rigore assegnato alla Lazio contro lo Spezia è netto, lo dice il regolamento. Questo è il presupposto da cui partire nell'analisi del tocco con il braccio punito a Marchizza grazie all'ausilio della Var. Le tante polemiche delle ultime ore e i pareri di coloro che parlano di rigore inesistente o superfluo si basano semplicemente sulla non conoscenza. La regola 12 parla chiaro: "È un’infrazione se un calciatore:

tocca il pallone con le mani / braccia quando:

- queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato

dal corpo

- queste sono al di sopra dell’altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore

non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani / braccia)".

Fu lo stesso designatore Nicola Rizzoli a spiegare l'operato dei fischietti italiani in un incontro con i club andato in scena all'Hotel Parco dei Principi di Roma il 19 novembre 2019. Quanto al fallo di mano disse: "Nel vecchio regolamento, quando si parlava di fallo di mano si parlava di volontarietà, adesso si parla di tocco. Oggi, o resettiamo questa parola o ci creerà dei problemi. Il criterio geometrico è più forte di quello dinamico. Se il braccio è lungo il corpo non è mai punibile, si trova in una zona di non punibilità. In caso le braccia siano sopra le spalle, allora è fallo". Nelle slides a supporto della spiegazione ne mostrò una con il disegno dell'Uomo vitruviano di Leonardo che sintetizzava perfettamente i casi di intervento e non intervento. Curioso notare poi che episodi analoghi a quello di sabato scorso non hanno scatenato le stesse reazioni: ricordate polemiche dopo il rigore assegnato alla Roma nel derby dell'1 settembre 2019 per fallo di mano di Milinkovic (braccio anche più basso di quello di Marchizza)? Anzi in molti casi gli stessi che etichettano come inesistente il rigore concesso in Lazio - Spezia, giudicarono ineccepibile quello per la Roma.

