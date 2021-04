Lazio - Spezia, le probabili formazioni: chance Pereira, Luis Alberto in panchina

Dopo la sosta per le Nazionali le squadre di Serie A sono pronte a tornare in campo e per la 29ª giornata la Lazio ospiterà lo Spezia all'Olimpico. Inzaghi, con il rientro dei nazionali tra giovedì e venerdì, ha avuto di fatto solo 24 ore per preparare il match con il gruppo al completo. Buone notizie da Luis Alberto che dopo aver subìto un duro colpo nella seduta di mercoledì ha già ripreso a correre e potrebbe strappare anche una convocazione per la panchina. Al suo posto dal primo minuto chance per Pereira. Di nuovo a disposizione Fares, pronto a far rifiatare uno tra Lazzari e Lulic a partita in corso, così come Caicedo, mentre Marusic scalerà in difesa. Nello Spezia di Italiano non rientrano tra i convocati nè Estevez, nonostante la negativizzazione al Covid, nè Saponara che in settimana si è allenato a parte. Stesso discorso per Dell'Orco e Ramos. Di seguito le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Musacchio, Hoedt, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Escalante, Akpa Akpro, Fares, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. A disp.: Rafael, Provedel, Marchizza, Capradossi, Terzi, Chabot, Vignali, Acampora, Agoume, Leo Sena, Galabinov, Farias, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano.