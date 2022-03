Lazio, Strakosha quinto in A, solo 13 gol dal suo rientro. E il futuro...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il 26 dicembre 2019 chiuse la porta al Cagliari dopo il gol di Simeone. In pieno recupero sarebbe maturata la rimonta con il sorpasso firmato da Luis Alberto e Caicedo. Era la Lazio più bella, entrata in corsa scudetto. E Thomas Strakosha faceva la differenza. Stasera il portiere tornerà alla Sardegna Arena per provare a replicare quella gara. Un bel banco di prova, riporta la rassegna stampa di Radiosei, nel periodo più delicato della stagione. Con il suo ritorno tra i pali da titolare, il rendimento difensivo della Lazio è migliorato. Lo dicono i numeri.

Sarri gli ha ridato il posto da titolare all'inizio di dicembre. A Marassi contro la Sampdoria, Strakosha prese gol soltanto nel finale con Gabbiardini dopo averne impediti almeno un paio. Da allora sono trascorse dodici giornate e i biancocelesti hanno incassato appena 13 gol. Poco più di uno a partita (media aritmetica 1.08). Il solo errore evidente che torna alla mente è quello in avvio di partita contro l'Empoli. Il portiere della Lazio, per media gol subiti, sarebbe il quinto della Serie A. Lo precedono Ospina, Szczesny, Handanovic e Maignan.

Sarri reclama da mesi un nuovo portiere, non è escluso possa cambiar parere. Ci sono infatti altri ruoli da rinforzare con urgenza e, di fronte alla disponibilità del giocatore a prolungare, sarebbe sorprendente non puntarci. Tra qualche giorno compirà 27 anni, è ancora giovane e per prendere un suo "collega" più forte bisognerebbe spendere tanto. La Lazio non ha ancora perso la speranza di trattenere Strakosha: era previsto un incontro in questi giorni. 197 presenze in biancoceleste, 153 in Serie A. La Premier lo affascina ma non ha ancora preso impegni con altri club. Si è messo alla finestra e attende un passo da parte della società. Questa sera a Cagliari potrà, in un senso o nell'altro, costruire un pezzo di futuro.

