Lazio-Sturm Graz, Pedro: “L’arbitro ha condizionato la partita. In Europa…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio-Sturm Graz, Pedro, autore del secondo gol biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn: "È stata una partita difficile in cui abbiamo iniziato bene, creando occasioni e muovendo bene la palla. L'espulsione di Lazzari ci ha complicato tutto. Abbiamo lottato fino alla fine, un peccato il risultato finale. Abbiamo fatto un grande sforzo per ottenere i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare per le prossime due".

Provocazioni dello Sturm?

"L’arbitro ha deciso così. Non so se era da espulsione o meno. La partita è stata dura e intensa come sempre in Europa. Era una buona opportunità per vincere qui in casa".

Gol?

“Sono contento quando faccio gol e aiuto la squadra. Ma sono arrabbiato per il risultato finale. Per lo sforzo fatto meritavamo di più".

Lo spagnolo è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo iniziato molto bene, soprattutto il primo tempo. Abbiamo giocato quel calcio che vogliamo, muovendo la palla veloce e creando occasioni da gol. L’espulsione di Lazzari ha condizionato molto il secondo tempo, abbiamo combattuto e lottato fino alla fine. Abbiamo fatto quel gol, il secondo, ma alla fine per noi non è servito. È un peccato perché penso abbiamo fatto un bello sforzo per vincere e non ci siamo riusciti, un pareggio che non serve ma manco ancora due partite che sono importanti per noi. Come sto? Sto meglio. È sempre buono mettere minuti per me, anche fare gol e aiutare la squadra. Lo è per la fiducia. Mi trovo bene in campo, spero di continuare così con questo ritmo per aiutare la squadra”

ARBITRAGGIO - “L’espulsione? È stata importante perché ha condizionato la partita, soprattutto il secondo tempo in cui stavamo facendo quello che volevamo per vincere qui a casa nostra. Alla fine ovvio che ti condiziona avere un uomo in meno in campo, poi quando abbiamo fatto quel gol magari potevamo essere più concentrati. Penso che la squadra lo sia stata, ha lottato fino alla fine. Era difficile, ma poi abbiamo concesso quel gol. È un peccato questo pareggio, ma come ho detto mancano due partite e dobbiamo andare forte se vogliamo andare avanti in Europa”

STURM GRAZ - “Hanno fatto la partita che volevano, molto aggressiva e forte in campo. È normale, sappiamo che in Europa è cosi. Alla fine io penso che sia stata una bella partita per noi, peccato che l’arbitro ha espulso Lazzari che ci ha condizionato tanto”

Pedro ha poi aggiunto alle telecamere di Sky Sport: "Abbiamo iniziato bene, facendo il nostro gioco, peccato per il rosso a Manuel (Lazzari, ndr). Per noi è stato complicato giocare in inferiorità un tempo intero, siamo stati anche bravi a trovare il 2-1, dispiace per il pareggio. Girone? Non mi aspettavo un girone così complicato, non conoscevo questa squadra ma gioca bene e ha bei giocatori. Mancano due partite e dobbiamo vincerle per andare avanti. Rispetto all'anno scorso giochiamo meglio, molti giocatori hanno capito l'idea di Sarri e si vede sul campo. Sono arrivati tanti calciatori forti che possono far ruotare tutti e rendere al meglio. Nonostante l'espulsione abbiamo fatto girare la palla, trovato il vantaggio ma non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Sarri? Vuole sempre giocare la palla, andare in avanti. Ho sempre giocato con allenatori come lui, mi trovo bene: è intelligente, ha carattere e disponibile al dialogo per il bene della squadra. Traversa? Ho provato ad alzarla per superare portiere e difensori, purtroppo non è entrata".