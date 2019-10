Lazio - Torino, Cataldi: "Importante dare continuità. Ora sfatiamo il tabù Milan" - VD

Ha fatto rifiatare Leiva senza sfigurare. E al momento dell'uscita del campo i tifosi della Lazio lo hanno accompagnato con tanti applausi. Danilo Cataldi, al termine del netto successo sul Torino, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista: “Siamo contenti d’aver dato continuità, non eravamo mai riusciti a vincerne due di fila. Ora speriamo di continuare così anche in vista di Milano. Questa Lazio deve fare un salto di qualità nella mentalità e speriamo queste due vittorie possano farci capire che possiamo puntare a determinati obiettivi. La differenza è crederci tutti insieme. Il campionato è più equilibrato rispetto agli ultimi anni, ma dobbiamo guardare in casa nostra. Anche la partita più semplice può nascondere insidie e ogni gara dev’essere una finale. Siamo un gruppo di 25 ragazzi con tanta voglia di fare. Ci sono tante partite e stanchezza, visto anche il difficile girone in Europa League. Sono convinto che tutti si faranno trovare pronti fino alla fine. Con il Milan sarà dura. Giocare a San Siro non è mai facile, ma abbiamo i mezzi per imporre il nostro gioco ovunque. Trent’anni che non si vince? Proveremo a sfatare questo tabù”. Poi sul ruolo e la presenza di Mancini: “Ci sto lavorando, sono contento quando faccio bene e la squadra vince. La Nazionale? Non ci penso sinceramente, è una cosa molto lontana. Ci sono giovani italiani molto validi che meritano di stare lì. Io devo lavorare tanto e sto cercando di aiutare la squadra”. (CLICCA QUI O SCORRI ALLA FINE PER IL VIDEO COMPLETO)

Cataldi ha commentato il successo anche a Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto un'ottima partita, rischiando solo nella traversa a inizio secondo tempo. Abbiamo rallentato il gioco quando serviva e accelerato quando potevamo fargli male. Sono contento che abbiamo dato continuità alla vittoria di Firenze. Io cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra e del mister e di dare il meglio, ora siamo già concentrati sulla partita di Milano. La classifica? Siamo tutte là, e siamo tante. Il livello del campionato si è alzato e ogni partita è fondamentale, dobbiamo affrontarle tutte cercando di imporre il nostro gioco perché siamo una squadra forte e dobbiamo imporci in tutti i campi d'Italia e d'Europa. Poi si può vincere o perdere, ma l'atteggiamento è fondamentale. Il nostro gruppo è composto da giocatori straordinari, poi alcuni hanno qualità superiori alla media ed è bello gicoare con loro. Ma sono sempre contento ogni volta che scendo in campo con questa maglia, poi posso giocare con chiunque. La punizione? È uscita di poco, prima o poi entrerà (ride ndr)".