Lazio, torna la coppia Taty-Dia: che si aprano le danze!

RASSEGNA STAMPA - Una scommessa vinta. Un intuizione rischiosa ma che sta dando i suoi esiti. Quando Boulaye Dia è arrivato nella Capitale già si parlava di ballottaggio con Castellanos, di staffetta tra due attaccanti che solo un anno fa avevano ampiamente deluso le aspettative e ora erano chiamati a sostituire Ciro Immobile. Intorno all'ex Salernitana, a dire il vero, i dubbi erano più sull'aspetto caratteriale. Lo strappo con la Salernitana è stato il motivo per cui la Lazio è riuscita ad arrivare a lui, dopo un anno passato tra poco campo e tanta tribuna il suo prezzo si è abbassato notevolmente e allora bravi i biancocelesti a puntarci. Le sue doti tecniche, d'altronde, erano fuori dubbio, motivo per cui secondo molti la titolarità di Castellanos sarebbe durata poco con Dia alle spalle.

I NUMERI - Nessuno, però, si aspettava l'intuizione di Baroni. Nessun ballottaggio, nessuna concorrenza. Dia va dietro il Taty e quelli che potevano essere due rivali, diventano complici, partner in un reparto d'attacco che nelle prime uscite ha sfornato gol in continuazione. Come riporta Il Corriere dello Sport, Castellanos è il miglior marcatore della Lazio in Serie A con 3 gol in 4 partite, Dia il migliore in assoluto con 4 gol stagionali (2 in campionato e 2 in Europa) includendo l'Europa League. Sette gol complessivi per il secondo duo più prolifico d'Italia, dopo gli otto realizzati da Thauvin e Lucca. La coppia del gol potrebbe banalmente essere chiamata. Due ballerini che danzano al ritmo di una musica che viene prodotta nelle retrovie, là dove l'orchestra composta da portiere, difensori e centrocampisti cera di far arrivare ai due protagonisti le note migliori possibili per far sì che questo ballo non s'interrompa.

GLI OBIETTIVI - Castellanos e Dia, scrive il quotidiano, hanno tra l'altro ancora degli obiettivi da raggiungere. Il senegalese non segna in una trasferta di campionato da sei partite (comprese quelle con la Salernitana). L'ultima è datata 10 ottobre 2023 e l'avversario era il Sassuolo. Per il Taty, invece, il traguardo è quello dei tre gol consecutivi, dopo esserci riuscito l'ultima volta nel periodo aprile-maggio 2023, con la maglia del Girona. Insomma, entrambi vogliono gonfiare la rete anche oggi, quando alle 12.30 scenderanno in campo contro il Torino. La Lazio, d'altronde, si affida ormai a loro per salire la classifica, per volare più in alto possibile a suon di gol.