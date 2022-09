Lazio, tra amore e resilienza: con i tifosi al tuo fianco non puoi aver paura

RASSEGNA STAMPA - Da quando è iniziata la stagione, tra campionato e Europa League, la Lazio ha sempre avuto una costante nelle sfide: i tifosi. Una certezza, mai scontata, la presenza del popolo biancoceleste pronto a sostenere la squadra del cuore. In casa e in trasferta, le distanze chilometriche non fanno paura e quanto si è visto sugli spalti in Danimarca ne è la prova. Il laziale è temprato dalle battaglie, fedele e resiliente. Spesso mormora, ma non fa mai un passo indietro. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Cremona sarà l’ennesima dimostrazione d’amore. Saranno 2500 i supporter che oggi prenderanno posto allo Stadio Zini, il settore ospiti è sold out, con la giusta dose di cattiveria e voglia di riscatto spingeranno Sarri e suoi ragazzi verso la vittoria.