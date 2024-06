Lazio, Tudor rimane? Le parole di Lotito dopo l'incontro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - E' la settimana della programmazione e della ricerca dell'armonia. Ieri sera è andato in scena il primo incontro ufficiale nel ristorante l'Invito, a pochi passi dal centro di Formello, tra Tudor, suo agente Seric, il direttore sportivo Fabiani e il presidente Claudio Lotito. Nel corso del summit non si è parlato di separazione, quanto della Lazio che verrà. L'allenatore insieme alla società hanno parlato del mercato, con la dirigenza che ha posto dei veti sulle cessioni indicate dal tecnico. Stando a quanto riportato dalla nostra redazione, oggi ce ne sarà un altro per stabilire il piano mercato, e nel frattempo, ai microfoni de Il Messaggero, il patron ci ha tenuto a ribadire: "Resta, stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo. Sappiamo cosa fare e stiamo lavorando".