Lazio, tutto pronto per il raduno-bis. Sarri assottiglia il gruppo: i calciatori in bilico

Lazio, tutto pronto per il raduno-bis. La squadra si ritroverà questo pomeriggio a Formello. Alle aggiunge dei nazionali faranno seguito alcuni tagli per il secondo ritiro di Marienfeld, in programma dal 2 al 7 agosto. In altre parole, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si inizierà a delineare la rosa della prossima stagione. Maurizio Sarri aspetta Immobile e Acerbi, campioni d'Europa in carica. Mentre non può esser tolto ancora il punto interrogativo accanto a Correa, tornato dalle vacanze dopo la Copa America ma con l'idea, ancora in testa, che sia giunto per lui il momento di cambiare aria.

GRUPPO EXTRALARGE - Il tecnico ha avuto a che ora finora con un gruppo extralarge, composto anche da coloro che non fanno più parte, o quasi, del progetto biancoceleste. Il nuovo capitolo estivo prevederà per forza di cose una riduzione dei calciatori. Raul Moro e Luka Romero verranno confermati, mentre gli altri (Bertini e Shehu) si uniranno alla Primavera di Calori, in ritiro da giovedì a Celleno. Il baby Troise, classe 2005, si è già unito ai baby biancocelesti da mercoledì pomeriggio.

IN BILICO - In bilico la presenza di Durmisi, Maistro e Andrè Anderson. Il danese è stato l'unico, tra i tre, ad esser coinvolto fin dal 10 luglio. Spesso, tuttavia, ha svolto un lavoro differenziato nel campo adiacente allo Zandegiacomo mentre per gli altri era tempo di partitella a campo ridotto. Sulle fasce c'è abbondanza. Durmisi s'è alternato con Fares, altro terzino che è al momento a disposizione ma che il club sta cercando di piazzare.

