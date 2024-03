Lazio, tutto risolto per Auronzo di Cadore...ma bisogna firmare in fretta

Nella giornata di ieri l'amministratore delegato della Media Sport Event, Gianni Lacchè, ha parlato a Radiosei della questione Auronzo di Cadore, con il Comune delle Dolomiti che sta affrontando qualche cavillo in fretta per far sì che la squadra torni, come di consueto, a prepararsi sotto le Tre Cime di Lavaredo a luglio.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione sembra già essersi (quasi) risolta. L'accordo tra la Lazio e l'amministrazione comunale era già stato raggiunto sia per questa stagione che per la prossima, inoltre anche il problema dell'Hotel Auronzo, dove soggiorna la squadra, è stato aggirato: la struttura era finita all'asta senza compratori e la società si era così mossa per cercare un'altra sistemazione, poi fortunatamente è arrivato un investitore. Altra questione poi era una sentenza della Corte dei Conti, relativa alle erogazioni illegittime, tra il 2017 e il 2019, al Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, che vede coinvolti ex sindaco, giunta e personale responsabile deliberativo in carica nel 2017: la sentenza determina il risarcimento da parte dei responsabili nelle casse pubbliche di 125.000 euro. Problema risolto, ora manca solo da limare l'ultima parte burocratica (le ultime firme) e la Lazio potrà tornare ad Auronzo, ma bisognerà fare presto, perché dopo il 10 aprile l'amministrazione comunale si riterrà libera da vincoli e il contratto in essere verrà risolto.