Lazio, vertice in vista tra Lotito e Sarri per pianificare il futuro

La Lazio di Maurizio Sarri non ha volato con continuità finora ma sta dando i segnali sperati, il calcio del tecnico ex Napoli sta cominciando ad attecchire e l'intenzione è quella di premere sull'acceleratore. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il più convinto di tutti su questo fronte è Claudio Lotito, che progetta a breve un vertice con Sarri per pianificare il prossimo futuro a partire dal mercato di gennaio. La fiducia per il mister è totale e il presidente biancoceleste vorrebbe fargli prolungare già l'accordo biennale in essere, con il tecnico che dal canto suo non sembra intenzionato a rimandare i discorsi a fine stagione: Sarri vuole una Lazio a sua immagine e per questo servono progetti a lungo termine, che vadano oltre il prossimo mercato invernale in cui gli investimenti ideali intanto sarebbero un difensore centrale e una mezzala che abbia caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. Ci vorrà tempo per dare forma definitiva alla Lazio di Sarri, ma i risultati iniziali e la voglia ci sono: il sodalizio con Mau può rafforzarsi ancora di più. Il patron vorrebbe blindare il tecnico fino al 2025 (accordo fino al 2024 con opzione per un'altra stagione) e in queste settimane si tornerà a parlarne. Insomma l'ex Napoli, per Lotito, non è un allenatore di passaggio.