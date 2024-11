Lazio, vittoria di dominio e resilienza: conquistato il secondo posto

RASSEGNA STAMPA - È una stagione da sogno quella che sta vivendo la Lazio. Un inizio spumeggiante che vede i biancocelesti lassù, in cima alla vetta, agganciata al treno delle prime posizioni. Gli uomini di Baroni sono secondi in classifica a -1 dal Napoli, in una classifica così corta come non si vedeva da tempo. Questa volta è bastato Zaccagni e un po' di solidità. Nesta ha tentato l'assalto fino alla fine ma, come riporta il Corriere dello Sport, Baroni ha scelto di esse furbo e non coraggioso chiudendo con la difesa a 5 grazie all'ingresso di Gigot. La Lazio ha rischiato poco, è stata precisa nelle coperture. Gila e Romagnoli hanno annullato Djuric, ma qualche pericolo in più è arrivato da Dany Mota e Maldini, i quali però hanno alzato la mira da posizione comoda. Da una palla recuperata al figlio d'arte nasce il gol: Pedro sradica palla a Maldini, Guendouzi fa l'assist e Zac insacca con un eurogol. Una Lazio stanca ha concesso nel secondo tempo la palla al Monza, ma senza subire troppo. Adesso i tifosi iniziano a sognare. Le stagioni fortunate e favorevoli si riconoscono dai dettagli. Il boato dei tremila laziali in festa al Brianteo ha salutato una Lazio da favola oltre l’ostacolo.