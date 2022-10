Lazio, Zaccagni è diventato un top player: adesso punta di nuovo l'Azzurro

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Rientra, converge, punta e punge. Era arrivato per questo e da più di un anno lo sta facendo nel migliore dei modi. Mattia Zaccagni sembra trovarsi in un percorso di crescita continuo che lo sta portando al top del calcio italiano. Ieri con lo Spezia è arrivata la prova definitiva della sua maturazione. Novanta minuti giocati su livelli impressionanti. Sempre frizzante, nel vivo del gioco e incisivo negli ultimi trenta metri con un gol bellissimo, partito proprio da una sua sgasata sulla fascia, e un assist di un intelligenza impressionante per Milinkovic. Sarri ha prelevato un piccolo gioiellino dal Verona e lo sta trasformando in un diamante preziosissimo. Dopo otto giornate di campionato ha messo a segno due reti e fornito due passaggi vincenti. L'obiettivo primario è, oltre ovviamente a trascinare la Lazio più in alto possibile, migliorare il suo score personale della scorsa stagione, 6 gol 4 assist. L'arciere può e deve farcela, la Lazio ha bisogno della sua fantasia e della sua capacità di tagliare le difese.

OBIETTIVO AZZURRO - Zaccagni è tutto biancoceleste e la società se lo tiene stretto vedendo aumentare ogni giorno che passa il suo valore di mercato. Il 20 vuole però presto tornare a tingersi di Azzurro della Nazionale. "La maglia dell'Italia è un sogno per me e per tutti. È un grande obiettivo per me e spero di vestirla presto. Essere convocati è sempre un grande piacere", ha detto l'attaccante dopo lo Spezia. Mancini non ho lo ha convocato per gli ultimi due impegni di Nations League così come Lazzari, Kean e Zaniolo. Qualcuno sostiene sia per scelta tecnica, altri che il ct li abbia puniti per aver lasciato il ritiro di Coverciano anticipatamente solo qualche mese prima per infortuni troppo leggeri. Le polemiche non mancano di certo specialmente se di mezzo c'è un calciatore della Lazio. Zac è pronto a rispondere sul campo, con la sua qualità e senza nessuna strana pressione di dover convincere qualcuno. "E' un calciatore straordinario, non deve dare risposte perché non viene convocato", ha aggiunto Martusciello su di lui nel corso dell'ultima conferenza stampa. Le soddisfazioni arriveranno e passeranno, come sempre, dal lavoro fatto in campo.

UN'ARMA IN PIÙ. Mattia può già puntare alla doppia amichevole che aspetta l'Italia contro Albania e Austria nel mese di novembre. Poi il focus si sposterà a giugno sulla fase finale della UEFA Nations League con gli azzurri che se la vedranno con Olanda, Spagna e Croazia. Di mezzo però c'è una stagione da vivere tutta da protagonista con l'aquila stampata sul petto. Il Comandante sa come aiutarlo. Dopo aver reso Insigne uno degli esterni migliori in circolazione, adesso punta a farlo anche con Zac che sembra aver intrapreso il percorso giusto, quello che lo porterà sempre più in alto. Ormai non ci sono più dubbi. Zaccagni è uno dei top player della Serie A e un'arma in più per questa Lazio, più precisamente un arco, pronto a scoccare ancora le sue frecce dentro le reti avversarie.