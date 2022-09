Midtjylland - Lazio, Immobile: "Chiedo scusa ai tifosi, non siamo scesi in campo"

Fonte: Sky Sport

"Mi sento di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma per vedere ciò che non abbiamo fatto in campo". Ciro Immobile chiede scusa, attraverso i microfoni di Sky Sport, ai tifosi della Lazio arrivati in Danimarca per la brutta prestazione di stasera. Il capitano ha continuato: "Domani rivedremo tutto ciò che è mancato. Oggi non siamo scesi in campo, non ci aspettavamo questo risultato. Abbiamo sottovalutato la partita e in Europa questo lo paghi. Volevamo fare uno step in avanti, ma ne abbiamo fatti 10 indietro. Sarri ci ha detto che dopo la partita non è giusto parlare, rifletterà e domani ci dirà tutto".

Il capitano biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il mister ci ha detto che vedrà di nuovo le immagini, sinceramente non se l’aspettava nemmeno lui. È una disfatta che ci lascia indietro con un risultato inaspettato sia per noi sia per i tifosi che sono arrivati fino a qua. Fiducia? C’era da fare questo step in avanti per la continuità e il non sottovalutare le partite, ma probabilmente non lo abbiamo ancora fatto visto il risultato di oggi. Ci prendiamo questo schiaffo forte, sicuramente lo analizzeremo ma abbiamo poco tempo perché c’è un’altra partita tra poco. Se chiediamo scusa ai tifosi? Assolutamente, dispiace soprattutto per loro che hanno fatto tanti chilometri per venire a vedere questa brutta partita. Ci dispiace molto, cercheremo di ripagarli facendo prestazioni migliori in campo. Alzare il morale? Abbiamo poco tempo per farlo, dobbiamo essere bravi, ognuno di noi. In questi casi è giusto analizzare questa amara sconfitta ma bisogna rialzare anche subito la testa perché non abbiamo tempo per buttarci giù".

L'attaccante si è presentato anche in mixed zone. Queste le altre dichiarazioni dopo la disfatta: "Inutile puntare il dito contro chiunque. È stata una disfatta da parte di tutti, chi ha giocato e chi no. Dispiace per i tifosi che sono venuti qua a vedere questo brutto spettacolo da parte nostra".

Cosa vi è mancato?

"Quando abbiamo visto le immagini abbiamo peccato un po’ di presunzione. In Europa queste cose le paghi. Abbiamo parlato un po’ nello spogliatoio ma il mister preferisce far sbollire un po’ la situazione. Penso che ne parleremo domani e approfonditamente".

Cosa vi hanno detto i tifosi a fine partita?

"I tifosi hanno reagito a mente lucida. Ci hanno detto di che erano incazzati giustamente per quello che hanno visto, ma di guardare avanti. Ci hanno detto di non mollare e che nulla era perduto".

Stessi errori dello scorso anno?

"Pensavamo di aver fatto uno step in più rispetto all’anno scorso, invece ci sbagliavamo. Non riduciamo a vincere tre partite consecutive e questo ci sta penalizzando. Ci sta perdere ma farlo così è davvero umiliante. La vedo diverso dalle sconfitte con Bologna e Verona. Oggi siamo entrati in campo con poca umiltà, quella che chiedeva il mister. In Europa queste cose si pagano e le abbiamo pagate abbastanza. Cinque gol sono inaccettabili".

Come se ne esce?

"Adesso se ne esce per forza perché tra tre giorni abbiamo un’altra partita. Ognuno deve tirare fuori quello che ha dentro. Ognuno di noi si deve incassare con se stesso per quello che è successo stasera, ma deve finire lì perché tra poco rigiochiamo".

SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO DELL'INTERVISTA