MOVIOLA - Napoli - Lazio, Calvarese bocciato: male la distribuzione dei cartellini

Il 24° incrocio tra la Lazio e Gianpaolo Calvarese termina con un ko per i biancocelesti. Il bilancio si aggiorna così a 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Non positiva la prestazione del direttore di gara della sezione di Teramo, al netto di una cattiva distribuzione dei cartellini che ha contribuito ad accendere gli animi in campo. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match:

PRIMO TEMPO

5' - Brutto intervento di Koulibaly ai danni di Milinkovic, Calvarese lo grazia ma l'intervento era da giallo.

6' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Lazio Correa insacca in rete ma a gioco fermo: Calvarese sanziona l'intervento di Milinkovic su Mario Rui, che però sembra tutt'altro che falloso.

15' - Gioco di prestigio di Correa che nasconde il pallone, Koulibaly abbocca e stende l'argentino: arriva ora l'ammonizione per il senegalese, molto ruvido in questi primi minuti.

19' - Altro spunto di Correa che brucia Manolas in velocità: il greco, in ritardo, non può far altro che abbatterlo con una spinta vistosa. Nessun provvedimento da parte di Calvarese, poteva starci il giallo anche qui.

32' - Inspiegabile la punizione concessa al Napoli per una presunta trattenuta di Lazzari su Mario Rui: dal replay si evince che il biancoceleste non commette alcuna infrazione e avrebbe potuto proseguire l'azione offensiva.

33' - Altro svarione di Calvarese che concede punizione alla Lazio ma non sanziona con il giallo l'intervento a pallone lontano di Manolas su Immobile: la decision, non essendo da rosso, non può essere corretta tramite il var.

37' - Duro intervento di Luiz Felipe su Zielinski, senza provvedimento disciplinare: questa volta è il biancoceleste ad essere graziato dal direttore di gara.

45' - Concessi 2 minuti di extra time.

SECONDO TEMPO

51' - Perplessità sul rigore concesso al Napoli: Mertens calcia, Parolo in scivolata intercetta il belga con il pallone che viaggiava verso l'out. A norma di regolamento è penalty, ma la sensazione è che l'attaccante partenopeo lasci la gamba nella traiettora della scivolata di Parolo.

67' - Altro intervento scomposto da parte di Manolas che frana su Correa: ammonizione per il greco e successive scintille in campo.

68' - Raffica di gialli nella successiva mischia scaturita dal fallo di Manolas: ammonito Immobile e Mario Rui per eccessive proteste e i due allenatori, Inzaghi e Gattuso per qualche scintilla di troppo in panchina.

90' + 4 - Intervento deciso ma corretto di A. Anderson, si accende una mischia a seguito di un parapiglia tra Elmas e Milinkovic, entrambi ammoniti.

90' - Concessi 6 minuti di recupero.