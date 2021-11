MOVIOLA - Napoli - Lazio, gestione per Orsato: gli episodi

Spettatore non pagante Daniele Orsato nel tonfo della Lazio al Maradona. Per il fischietto della sezione di Schio una direzione semplice in una gara nel complesso corretta, nonostante qualche scintilla a fine primo tempo. Il bilancio con Orsato si aggiorna così a 16 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. A seguire gli episodi più significativi del match:

PRIMO TEMPO

3' - Saltato netto Patric che ferma Insigne come può: intervento non irruento dello spagnolo, lucido Orsato nel decidere di non estrarre il cartellino.

12' - Dormita di Luiz Felipe che dopo aver perso il controllo della sfera frana su Fabian Ruiz: fallo e ammonizione pesante per il brasiliano che diffidato salerà la prossima contro l'Udinese.

34' - Errore di valutazione di Orsato che sul fallo ai danni di Pedro concede il vantaggio per una situazione in realtà tutt'altro che promettente per la Lazio.

35' - Scintille tra Patric e Insigne, dopo l'in6tervento falloso dello spagnolo: Orsato interviene estraendo il cartellino solo ai danni del biancoceleste.

45' - Concesso un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

59' - Fallo di frustrazione di Danilo Cataldi ai danni di Lobotka: giallo inevitabile.

78' - In ritardo e irruento Di Lorenzo su Zaccagni: ammonizione ineccepibile per l'esterno azzurro.

80' - Altro fallo, sempre di frustrazione, questa volta di Zaccagni su Lobotka: giallo scontato.

88' - Ammonizione anche per Demme per un intervento gratuito e ruvido su Zaccagni.

90' - Nessun minuto di recupero segnalato.