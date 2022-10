Olimpico, c'è una missione per il terreno di gioco: il piano con Lazio e Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo ieri è andato in scena un incontro tecnico a Formello tra i proprietari di Sport e Salute, Sarri, Milinkovic-Savic e Tare. La questione del manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma è stata affrontata in tutto l'arco dell'incontro con il tecnico della Lazio che si è detto certo di non voler andare a giocare da nessun'altra parte. Come ha sottolineato il presidente Vito Cozzoli: "La riunione tecnica ha prodotto dei risultati anche nell'immediato". E ancora, "ma non è che abbiamo risolto il problema stamattina". L'obbiettivo? Migliorare le condizioni del manto erboso nel breve-medio-lungo periodo per far sì che si risolvano tutte le criticità. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stata fissata una road map di lavoro e di interventi. Infatti, nell’unica settimana senza impegni in Europa League, gli agronomi sperano di migliorare il campo dell’Olimpico. Così, tra giovedì e venerdì è previsto un sopralluogo a cui parteciperanno Roma e Lazio. A novembre invece, quando i campionati si fermeranno per la sosta Mondiale, si interverrà in maniera più decisa, anche se il maltempo e la pioggia sconsigliano la semina.