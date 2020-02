Parma - Lazio, l'arbitro del match: i precedenti (curiosi) sorridono

Ma quale riposo, la Lazio deve prepararsi a una nuova sfida. C'è il Parma, al Tardini, tre punti da riportare a Roma dopo il pari col Verona. Mister Inzaghi dovrà vedersela con la rosa corta e questa sestina arbitrale - si fa per dire -, comunicata poco fa dall'A.I.A.: l'arbitro del match sarà Marco Di Bello, Liberti e Prenna gli assistenti, Minelli li aiuterà da bordocampo come IV Uomo. Al Var siederà l'esperienza di Banti, con lui ci sarà Valeriani nel ruolo di Avar.

I PRECEDENTI - Giovane (38 anni, ndr), ma esperto. Marco Di Bello è diventato da poco un arbitro internazionale e in occasione di Parma - Lazio taglierà il traguardo delle 100 partite arbitrate in Serie A. Non sarà la prima della stagione come fischietto dei biancocelesti, che ha già diretto in occasione di Lazio - Udinese 3-0 dello scorso 1 dicembre 2019. Curioso, però, come prima di quella sfida Di Bello non avesse arbitrato la squadra di Inzaghi addirittura per due stagioni (l'ultimo precedente risaliva a Lazio - Inter 1-3 del 21 maggio 2017, ndr). Il bilancio è comunque più che positivo: 7 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte nelle 11 sfide della Lazio arbitrate dal fischietto di Brindisi. In equilibrio, invece, i suoi 8 precedenti col Parma: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i gialloblu. Di seguito, ecco tutte le designazioni di giornata.

BRESCIA - UDINESE Domenica 9/02 h.15.00

PICCININI

MANGANELLI - CALIARI

IV: RAPUANO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LONGO



FIORENTINA - ATALANTA Sabato 08/02 h. 15.00

MARIANI

COSTANZO - RANGHETTI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO



GENOA - CAGLIARI Domenica 9/02 h. 15.00

CALVARESE

VIVENZI - FIORITO

IV: MAGGIONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO



H. VERONA - JUVENTUS Sabato 08/02 h. 20.45

MASSA

TEGONI - COLAROSSI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



INTER - MILAN Domenica 9/02 h. 20.45

MARESCA

PERETTI - PAGANESSI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE



NAPOLI - LECCE Domenica 9/02 h. 15.00

GIUA

GALETTO - ROCCA

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: DEL GIOVANE



PARMA - LAZIO Domenica 9/02 h. 18.00

DI BELLO

LIBERTI - PRENNA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI



ROMA - BOLOGNA Venerdì 07/02 h. 20.45

GUIDA

DI IORIO - IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE



SPAL - SASSUOLO Domenica 9/02 h. 12.30

GIACOMELLI

TOLFO - DI GIOIA

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONDIN



TORINO - SAMPDORIA Sabato 08/02 h. 18.00

VALERI

PRETI - BRESMES

IV: BARONI

VAR: DOVERI

AVAR: BINDONI

