PRIMAVERA - Lazio beffata! Il 2-2 del Benevento arriva da un corner inesistente

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Finale amarissimo per i ragazzi di Calori, non tanto per il pareggio quanto per il modo in cui il Benevento sia riuscito a siglare la rete del 2-2 proprio all'ultimo minuto rendendo vana di fatto una bella prestazione messa in campo dai biancocelesti. I campani puniscono così gli avversari al primo e all'ultimo minuto: la prima firma è quella di Maiese che mette immediatamente in salita il match dei capitolini. Al 19' Crespi compie una delle sue solite magie e riporta il risultato sul pari, regalandosi la doppietta con un altro eurogol al 67'. Quando i 3 punti sembravano ormai sulla strada verso Formello, al 93' l'arbitro concede erroneamente un corner a favore del Benevento che si prende il 2-2 grazie al colpo di testa di Thiam.

Campionato Primavera2 | 10ª giornata di ritorno

Sabato 2 aprile 2022, ore 14:00

Centro Sportivo Avellola di Benevento (BN)

BENEVENTO (4-3-1-2): Bonagura; Parisi, Marrone, Veltri, Sena; Aronica, Prisco, Umile; Maiese (70' Rossi), Valentino, Thiam A disp.: Esposito, Giangregorio, Brocca, Avolio, Di Martino, Pastorella, Marsiglia, Bracale, Sorrentino, Altamura All.: Gennaro Scarlato

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Santovito, Ruggeri, Marinacci; Ferrante, Ferro (55' Troise), Bertini; Massil (82' Mancino); Crespi (82' Shehu), Tare (86' Muhammad). A disp.: Morsa, Bedini, del Mastro, Cantiani, Quaresma, Muhammad, Mancino, Shehu, Rossi, Kane. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Giorgio Vergaro (sez. Bari)

Assistenti: Centrone - Pintaudi

Ammoniti: Maiese, Prisco (B) Ruggeri. Marinacci, Santovito (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+3' - Vergaro concede al Benevento un corner di fatto inesistente poichè l'ultimo tocco non apparteneva ad un giocatore laziale: Thiam colpisce di testa e segna il 2-2

90' - 3 minuti di recupero concessi.

86' - Ultimo cambio per la Lazio: Muhammad si prende il posto di Tare.

82' - Cambi per Calori: dentro Shehu e Mancino, fuori Crespi e Massil.

80' - Buon momento per i padroni di casa che chiedono timidamente anche un fallo di mano in area.

75' - Corner per il Benevento: va Rossi dalla bandierina, Crespi allontana, Aronica spreca l'occasione e il pallone si perde sul fondo.

70' - Cambio per Scarlato: pronto Rossi a subentrare al posto di Maiese.

67' - GOOOOOOOOOLLLLLLLL! Altro eurogol di Valerio Crespi. Inarrestabile il numero 9 che la piazza all'angolino stavolta con il mancino.

65' - Brivido per la Lazio che rischi tantissimo sul tiro di Aronica che si era innescato dopo una ripartenza velocissima dei padroni di casa.

60' - Ritmi più bassi rispetto al primo tempo, complice anche la pioggia che si fa incessante.

55' - Primo cambio per la Lazio: fuori Ferro, al suo posto va Troise.

52' - Giallo per Marinacci.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Giallo per Prisco e termina senza recupero il primo tempo.

36' - Proteste dalla panchina del Benevento con Scarlato visibilmente nervoso nei confronti dell'arbitro per non aver concesso un paio di punizioni.

30' - Punizione interessante per i giallorossi: alla battuta va Umile, il tiro bassissimo va a sbattere sulla barriera. I capitolini riconquistano palla.

25' - Bella giocata in velocità della Lazio, la conclusione di Ferrante è un pizzico alta sopra la traversa.

23' - Punizione per il Benevento: alla battuta va Prisco, 2 in barriera laziale. Moretti respinge, Prisco prova sulla ribattuta ma sbaglia totalmente il tiro. Brividi per i biancocelesti.

19' - GOOOOOOOOOLLLLL! Solita magia di Valerio Crespi che trova l'angolino dopo l'ottima giocata di Ferrante. Terzo gol consecutivo per il numero 9.

17' - Primo giallo del match: ammonito Maiese.

15' - Primo corner per i ragazzi di Calori: dalla bandierina va Bertini, Massil prova il cross troppo basso ed è ripartenza Benevento, non sfruttata nel migliore dei modi.

14' - Prima occasione per la Lazio: Massil serve una buona palla per Crespi che prova il piazzato con il destro alla ricerca dell'incrocio dei pali. Pallone che finisce di poco fuori.

10' - Crespi pescato in fuorigioco più di una volta. I biancocelesti non devono farsi prendere dalla frenesia con i lanci lunghi in verticale alla ricerca del numero 9.

5' - Nervosismo sulla panchina di Calori: l'allenatore non è ovviamente contento dell'inizio dei suoi ragazzi.

1' - Benevento in vantaggio. Moretti si fa sfuggire il pallone sul tiro di Maiese. Lazio sotto shock.

1' - Si parte! Calcio d'inizio battuto dalla Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Benevento-Lazio, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Primavera 2. Sfida fondamentale per i ragazzi di Alessandro Calori determinati a concludere il campionato collezionando solo vittorie. La gara d’andata era terminata 0-1 per i giallorossi, ma stavolta la voglia di mettere pressione al Cesena (in vetta a +5) spingerà i biancocelesti a portare a casa i 3 punti. Importante ritorno in difesa: Ruggeri sta bene e partirà titolare, così come Tare, scelto dall’allenatore laziale per affiancare il bomber Crespi in attacco.