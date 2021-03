PRIMAVERA - Lazio, che disastro! Anche l'Ascoli batte i capitolini. Incubo retrocessione

Un incubo che non sembra volersi interrompere. La Lazio Primavera di Leonardo Menichini perde anche contro il fanalino di coda Ascoli, mai vittorioso finora. Zero le vittorie ottenute dai biancocelesti in campionato nel 2021, solo due i punti conquistati. Penultima posizione in classifica e le altre adesso possono allontanarsi ulteriormente. Insomma, un vero e proprio disastro. Non solo per il risultato, ma anche per la prestazione messa in campo. Poca incisività e convinzione, poche idee di gioco, pochissimi pericoli creati. Anzi, è stato l'Ascoli dall'inizio alla fine a condurre la gara e a costruire le occasioni migliori. Non basta nemmeno il ritorno in campo di Raul Moro a cambiare la gara. Alla fine il gol più che meritato dei marchigiani arriva all'86esimo con Colistra, che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Furlanetto ci prova, ma stavolta non può nulla. Questo il triste epilogo di giornata. Situazione più nera che mai.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 15ª giornata

Ascoli - Lazio 1-0 (86' Colistra)

Sabato 13 marzo 2021, 15:00

Campo Sportivo Comunale, Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

ASCOLI (4-3-1-2): Bolletta; Marucci, Markovic, Alagna, Lisi; Franzolini, Ceccarelli, Olivieri; D'Agostino; Intinacelli, Ibrahimi. A disp.: Raffaelli, D'Ainzara, Cudjoe, Luongo, Mangini, Re, Riccardi, Colistra, Suliani, Palazzino, Oi. All.: Simone Seccardini

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; Cesaroni (78' Nasri), A. Marino, Shehu (78' Ferrante); Cerbara (64' Marinacci); Castigliani, Tare (56' Raul Moro). A disp.: Pereira, Peruzzi, Floriani Mussolini, Pino, Pica, T. Marino, Guerini. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Simone Taricone (sez. Perugia)

Ass.: Di Maio - Matera

Ammoniti: Armini (L), Riccardi (A)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

95' - Si spengono qui le speranze della Lazio. Triplice fischio dell'arbitro.

94' - Giallo per Riccardi che perde tempo.

94' - Dovrebbe allungarsi il recupero.

92' - Fuori D'Agostino e dentro Riccardi nell'Ascoli che guadagna secondi.

90' - Quattro di recupero per le speranze della Lazio.

89' - Dribbling di Moro che si presenta al limite dell'area e tenta la conclusione col destro. Tiro debole e centrale bloccato da Bolletta.

86' - Gol dell'Ascoli. Punizione dai 35 metri, il cross pesca Colistra tutto solo in area. L'attaccante colpisce di testa, Furlanetto tenta il miracolo ma il pallone finisce sotto la traversa ed entra dentro.

82' - Fuori Intinacelli e dentro Re nell'Ascoli.

81' - Lazio tutta davanti, il contropiede dell'Ascoli porta al tiro Palazzino. La conclusione a incrociare termina di un soffio al lato.

80' - Numero di Moro in area, che poi spintonato cade. Per l'arbitro non c'è nulla.

78' - Ferrante e Nasri al posto di Cesaroni e Shehu.

78' - Castigliani riceve in area, sterza bene calciando col destro. Pallone di poco alto.

74' - Non si sblocca il match, Ascoli molto aggressivo, la Lazio fatica a trovare spazi.

69' - Pericolo per la Lazio. Intinacelli riesce a mettere un pallone insidioso in area, Palazzino interviene in girata dopo un batti e ribatti. Per fortuna il pallone termina di poco alto.

65' - Primo giallo della gara ai danni di Armini, che perde il pallone, poi ferma con le cattive la ripartenza dell'Ascoli.

64' - Fuori Cerbara dopo un colpo subito in campo e dentro Marinacci.

60' - Ancora super Furlanetto che devia un tiro cross di Palazzino, che si era involato verso l'area dopo un errore di Ndrecka.

58' - Primi cambi anche per l'Ascoli: fuori Franzolini e dentro Colistra. Fuori anche Ibrahimi e dentro Palazzino.

56' - Eccolo Raul Moro, prende il posto di Tare. Rientra in campo un mese dopo l'ultima volta.

54' - Termina il riscaldamento Raul Moro. A breve lo spagnolo tornerà in campo.

53' - Franco e Shehu sul pallone, calcia il secondo sopra la barriera, il pallone si abbassa ma finisce di poco alto sopra la traversa.

52' - Atterrato al limite dell'area Castigliani. Punizione da posizione leggermente defilata per la Lazio.

47' - Contatto in area con Novella che cade ostacolato dalle maglie bianconere. Per il direttore di gara non c'è nulla.

46' - Si riparte, è la Lazio a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina qui il primo tempo.

43' - Nessuna delle due adesso sembra volersi far male prima della fine del primo tempo.

38' - Colpo di testa di Shehu, pallone a un soffio dal palo. Lazio vicina al vantaggio.

35' - Tiro cross di Novella, uscita volante di Bolletta che respinge il pericolo.

34' - Tiro da fuori di Cesaroni, Bolletta si distende e blocca in due tempi.

26' - Scintille fra Franco e Lisi, serve l'intervento dell'arbitro per calmare gli animi.

23' - Adesso una Lazio un po' più ordinata in campo, in pressione sui marchigiani.

20' - Ci prova Franco su punizione dai 30 metri. Pallone di poco alto sulla traversa. Ma c'è una deviazione e sarà corner.

15' - Prima occasione per la Lazio. Uscita così e così di Bolletta, il pallone finisce sui piedi di Shehu che calcia di piattone ma trova un difensore a ribattere vicino alla linea di porta.

10' - Clamorosa occasione per l'Ascoli. La difesa biancoceleste si fa sorprendere da Intinacelli, che passa alle spalle dei difensori capitolini e calcia a botta sicura. Provvidenziale Furlanetto, che poi si salva grazie al tiro alle stelle di Ibrahimi, che a porta vuota spara alto.

7' - Novella costretto ad uscire momentaneamente per una dolorosa botta ricevuta.

5' - Ancora un'occasione per l'Ascoli, ancora con Intinacelli, che raccoglie un pallone sporco in area e calcia. Pallone a un soffio dal palo.

4' - Miracolo di Furlanetto! Intinacelli riceve tutto solo nell'area piccola e calcia a botta sicura. Si oppone il portiere biancoceleste.

1' - Partiti! Cominciata la sfida.

PRIMO TEMPO - Confermato Armini, torna Novella. Squalificati Bertini e Czyz, Menichini ritrova Raul Moro in panchina. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedfetti e benvenuti nella diretta di Ascoli-Lazio, gara valida per la 15esima giornata del campionato Primavera 1.