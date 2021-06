PRIMAVERA - Lazio, esordio amarissimo per Calori: il Genoa ne fa 5

Esordio amaro, anzi amarissimo per Alessandro Calori sulla panchina della Lazio Primavera. Il Genoa infatti, nella penultima gara del campionato ne rifila ben cinque ai biancocelesti in una gara mai in discussione. Estrella e Gjini nella prima frazione, Serpe, Dumbravanu e Konig a fissare il risultato nella ripresa. Sconfitta indolore ai fini della classifica, con la Lazio già con la testa ai play-out, unica via possibile per la salvezza. Doloroso è però l'atteggiamento quasi arrendevole mostrato in campo. Il nuovo tecnico avrà tanto da lavorare per provare a raddrizzare i suoi in vista dei play-out.

Primavera 1 TIM - 29ª giornata

Genoa - Lazio 5-0 (22' Estrella, 35' Gjini, 60' Serpe rig., 64' Dumbravanu, 89' Konig)

Domenica 13 giugno 2021, ore 11:00, Campo Begato 9, Genova

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2) - Agostino; Serpe, Gjini, Dumbravanu; Dellepiane, Eyango, Besaggio, Sadiku, Boci; Kallon, Estrella. A disp.: Konig, Tononi, De Angelis, Marcandalli, Boli, Zaccone, Turchet, Zenelaj, Zielski, Dallapietra, Conti, Della Pina. All.: Luca Chiappino.

LAZIO (4-3-3) - G. Pereira; Floriani Mussolini, Novella (64' Zaghini), Franco, T. Marino; Shehu (58' Tare), Bertini, Ferrante; Cerbara (68' Cesaroni), Castigliani (68' Mancino), Moro. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Franco L., Capotosti, Ferro. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Gino Garofalo (sez. Torre del Greco)

Assistenti: Catani - Catucci

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

92' - Terminano qui i due minuti di recupero. Passa il Genoa con un netto 5-0.

90' - Due minuti di recupero.

89' - Cinquina Genoa. Konig vince un rimpallo e si presenta in area passando fra le maglie dei difensori biancocelesti, poi appoggia dentro per il 5-0.

87' - Rimane a terra Bertini, colpito da una pallonata involontaria del compagno di squadra Tare.

80' - Fuori Sadiku e Kallon, dentro Dellapietra e Turchet. Esaurisce i cambi il Genoa.

69' - Triplo cambio per Chiappino. Dentro Marcandalli, De Angelis e Konig nel Genoa.

68' - Fuori Castigliani e Cerbara, dentro Mancino e Cesaroni.

64' - Fuori Novella e dentro Zaghini nella Lazio.

64' - Dilaga il Genoa. Punizione dal limite di Dumbravanu, che con un tiro a giro la mette nell'angolino. Barriera con soli due uomini mal posizionata da Pereira.

60' - Tris Genoa. Serpe dagli undici metri non sbaglia, nonostante Gabriel Pereira avesse intuito l'angolo.

59' - Dellepiane sfugge a Novella sulla destra. Il difensore laziale lo stende. Rigore per il Genoa.

58' - Cambio in casa Lazio. Fuori Shehu e dentro Tare.

54' - Contropiede Lazio con Moro che invola verso l'area Castigliani. Buono il controllo, poi però l'attaccante ci mette troppo per calciare e finisce per concludere sull'esterno.

46' - Si riparte. Stavolta è la Lazio a battere

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina sul 2-0 per i padroni di casa la prima frazione di gioco.

45'+2 - Traversa di Dumbravanu su punizione dalla distanza. Genoa vicinissimo al terzo gol.

45' - 2 di recupero.

40' - Lazio scossa dal raddoppio del Genoa che ora controlla ampiamente la gara.

35' - Raddoppio Genoa. Corner di Besaggio, Gjini fa valere i suoi centimetri e anticipa Novella di testa, battendo Gabriel Pereira.

33' - Ferrante a un passo dal pari. Conclusione potente dal limite che viene parata da Agostino e si stampa poi sulla traversa.

32' - Punizione tagliata di Shehu che pesca Franco sul secondo palo. Il piattone del difensore termina sull'esterno della rete.

28' - Prova ad accendersi Raul Moro con una serpentina e una conclusione dal limite dell'area che però è debole e termina al lato.

22' - Gol del Genoa. Bella azione dei rossoblu, con Boci che stoppa in area da posizione defilata e mette al centro per Estrella, che da centravanti spietato anticipa tutti i difensori biancocelesti e appoggia in rete.

20' - Partita aperta fra Lazio e Genoa, occasioni da una parte e dall'altra fino a questo momento.

12' - Moro dalla sinistra converge verso il centro mette un gran pallone al centro per l'arrivo di Cerbara che calcia a botta sicura ma trova prontissimo Agostino a respingere.

9' - Incornata di Besaggio in area. Pallone fuori di un soffio.

7' - Prova a calciare Kallon, Gabriel Pereira si oppone e pare in due tempi.

4' - Prima discesa del Genoa con Kallon che si infila in area poi mette un traversone teso in mezzo. Boci non ci arriva di poco.

1' - Partiti! Il Genoa dà il via al alla sfida.

PRIMO TEMPO - La prima di Alessandro Calori sulla panchina biancoceleste dopo l'esonero di Leonardo Menichini. La Lazio affronta le ultime due di campionato senza possibilità di miglioramento ai fini della classifica. Penultimo posto e play-out centrato grazie alla riforma del campionato. Sarà un'occasione di rodaggio per il nuovo tecnico delle giovani aquile. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Genoa-Lazio, gara valida per la 29esima giornata del campionato Primavera 1.