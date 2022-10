PRIMAVERA - Lazio, finalmente i tre punti! A Reggio Calabria termina 0-2

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera torna alla vittoria dopo un inizio di campionato tutt’altro che soddisfacente. Seconda vittoria agguantata, la prima lontana Formello. L’attacco oggi sembra davvero in buonissima forma: è infatti Sana Fernandes al 35’ a mettere il timbro su ottimo assist di Floriani Mussolini, la firma dello 0-2 all' '85 è tutta targata Crespi. Nella prossima giornata i ragazzi di Sanderra ospiteranno il Benevento, ma prima c’è da fare i conti con il Cosenza in Primavera Tim Cup.

Campionato Primavera 2 | 5ª giornata

Sabato 15 ottobre 2022, ore 11:00

Centro Sportivo S. Agata (RC)

REGGINA (3-5-2): Lagonigro, Romeo, Malara (84' Saba), Passarelli (78' Attici), Paura, Magri (71' Latella), Farcomeni (84' Cecere), Zucco, Monteleone (71' Pagni), Perri, Palumbo. A disp.: Zampaglione, Maressa, Magliano, Polimeni, Lofaro. All.: Francesco Ferraro

LAZIO (3-5-2): Magro, Floriani Mussolini (78' Marinacci), Bedini (90' Kane), Jurczak, Dutu, Ruggeri, Napolitano, Colistra, Crespi, Fernandes (82' Troise), Di Tommaso (82' Brasili). A disp.: Morsa, Martinelli, Akwasingi, Bigonzoni, Castigliani. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Michele Giordano (sez. Novara)

Assistenti: Belisanti - Bonomo

Ammoniti: Romeo, Monteleone, Magri (R) Bedini, Sana Fernandes, Crespi (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

95' - Triplice fischio.

93' - Punizione per la Lazio: Valerio Marinacci prova il direttamente in porta che finsce però alto sul fondo.

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio per la Lazio: Bedini lascia il posto a Kane.

85' - Giallo per Crespi. Si è tolto la maglia durante l'esultanza.

85' - GOOOOOOOOOL CRESPIIIIIIIIIII! Azione bellissima di Crespi che si infiltra tra tre avversari e col piattone la insacca alle spalle di Lagonigro.

84' - Momento di cambi anche per la Reggina: entrano Saba e Cecere al posto di Malara e Farcomeni.

82' - Cambia ancora Sanderra che vede i suoi ragazzi in difficoltà: dentro Troise e Brasili al posto di Sana Fernandes e Di Tommaso.

81' - Brivido enorme per la Lazio sulla conclusione potentissima di Palumbo che sfiora la traversa.

78' - Eccolo qui il cambio della Lazio: dentro Marinacci, fuori Floriani Mussolini. Cambia anche al Reggina: fuori Passarelli, dentro Attici.

76' - Ora i ritmi sono decisamente più bassi con qualche giocatore che inizia ad accusare stanchezza e crampi. Sanderra pensa a chi inserire dalla panchina.

71' - Doppio cambio per la Reggina: fuori Monteleone che lascia il posto a Pagni e fuori Magri per Latella.

68' - A terra Perri per una forte botta alla mano. Reggina momentaneamente in 10.

66' - Stavolta la punizione è in favore della Reggina: sul pallone va Malara, lo schema non riesce con il passaggio corto per Zucco che sbaglia completamente il tiro.

64' - Corner per i biancocelesti che ora attaccano pesantemente: dalla bandierina va Sana Fernandes, pallone troppo basso spazzato dagli avversari.

62' - Altra punizione per i ragazzi di Sanderra: Sana Fernandes crossa nel mucchio, Dutu lasciato solo in area non ci arriva di testa e la sfera si perde sul fondo.

59' - Punizione per la Lazio e giallo per Magri che si aggrappa alla maglia di Floriani Mussolini.

54' - Occasione ghiottissima per la Reggina: difesa laziale schierata davvero male, Ruggeri poco lucido si fa soffiare il pallone da Perri che spreca la possibilità del pareggio calciando di poco alto sopra la traversa.

52' - Giallo anche per Sana Fernandes che blocca fallosamente la ripartenza avversaria.

51' - Monteleone colpito alla testa dall'uscita di Magro. L'attaccante della Reggina rimane a terra ed è necessario l'intervento dello staff medico.

49' - Fallo di Bedini che si prende il giallo.

47' - Lazio che sembra aver iniziato bene anche questo secondo tempo. La squadra sembra ben organizzata in campo e molto propositiva.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo. Squadre negli spogliatoi.

44' - Partita un po' spezzettata in questi ultimi minuti. Sana Fernandes a terra per uno scontro di gioco.

40' - Giallo per Monteleone.

35' - GOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOO! Bellissima giocata di Floriani Mussolini che portandosi il pallone avanti vede Sana Fernandes in area, lasciato solo. L'attaccante calcia col destro e beffa Lagonigro.

34' - Punizione per la Lazio, alla battuta va proprio Sana Fernandes che punta direttamente la porta. Lagonigro ci mette la punta delle dita e la manda in corner.

33' - Fallo di Romeo che si prende il giallo per fermare Sana Fernandes.

28' - Punizione da posizione interessantissima per i biancocelesti: Sana Fernandes la mette nel mucchio, Dutu prova di testa ma la manda alta sopra la traversa.

26' - Ennesima occasione importantissima della Lazio ancora con Crespi che raccoglie un pallone passato "di punta" da Di Tommaso, il numero 9 calcia di prima ma il tiro viene deviato da Magri.

22' - Nuova occasione per la Lazio! Floriani Mussolini di prima cerca Crespi che a tu per tu con Lagonigro prova l'incornata. Il portiere dei padroni di casa in due tempi fa suo il pallone.

18' - Va Sana Fernandes dalla bandierina, cross in area per Jurczak che tenta il colpo di testa ma per Lagonigro la presa è facile.

17' - Scatta Sana Fernandes, prova ad aggirare qualche avversario ma si accontenta del corner.

16' - Fallo di Crespi che atterra Paura. Punizione per la Reggina.

10' - Occasione per la squadra di Sanderra su calcio d'angolo, con Di Tommaso che nel mucchio aveva cercato di metterla all'angolino. Sfera che finisce di poco alta sopra la traversa.

8' - Primo leggero brivido per la Lazio, con il traversone insidioso di Malara che finisce in corner con una deviazione biancoceleste.

5' - Si fa vedere subito Floriani Mussolini che tenta la ripartenza, ma si allunga troppo il pallone che viene quindi spazzato via dagli avversari.

1' - Si inizia!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Reggina - Lazio, gara valida per la 5a giornata del campionato di Primavera 2. Un'altra gara complicata attende oggi i biancocelesti, reduci dalla sconfitta al Fersini contro la Virtus Entella che ha scatenato l'ira di Fabiani ed Enrico Lotito. Chissà se la strigliata sarà servita, oggi la vittoria è l'unico risultato ammesso. Importantissimo il ritorno di Floriani Mussolini, che aggiungerà alla difesa quell'esperienza e quella fisicità che tanto sono mancate finora. Indisponibili Coulibaly, Rossi e Marino.