PRIMAVERA - Lazio imprecisa e svogliata: un'altra occasione sprecata, vince la Juve

Un'altra occasione buttata al vento, e con una Juventus così poco brillante sarebbe stato doveroso fare certamente di più. Fra le mura del Fersini va in scena l'ennesima sconfitta della stagione per la Lazio Primavera, la dodicesima in campionato. I ragazzi di Menichini subiscono dopo quattro minuti la rete di Chibozo su una disattenzione di Furlanetto. Poi nella ripresa, dopo aver trovato il pari con Andrea Marino al 54esimo, tre minuti più tardi tornano nuovamente sotto per la poca lucidità della difesa, orfana di Armini, Novella e Ndrecka. Poche occasioni create, tanta imprecisione e molta confusione in campo. La Lazio rimane a quota 19 punti, insieme al Torino penultimo. Fiorentina ancora a +5, mentre il Bologna rimane stabile a +6. La salvezza è lontana.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 23ª giornata

Lazio - Juventus 1-2 (4' Chibozo, 54' A. Marino, 57' Iling)

Lunedì 17 maggio 2021, 15:00

Stadio ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Formazioni ufficiali



LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Franco, Adeagbo (66' Shehu), Pica; Floriani, Czyz (84' Tare), Bertini, Marino A., Marino T. (75' Cerbara); Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappala, Cesaroni, Nimmermeer. All.: Menichini

JUVENTUS: Garofani, Mulazzi, Ntenda Wa Dimbonda, Barrenechea, Nzouango, Riccio, Sekulov, Miretti, Iling-Junior, Soule, Chibozo. A disp.: Senko, Raina, Fiumano, Omic, Turicchia, Leo Daniel, Sekularac, Cerri, Cotter. All.: Bonatti

Arbitro: Paolo Bitonti (sez. di Bologna)

Ass.: Poentini - Meocci

Ammoniti: Dimbonda (J) A. Marino, Czyz (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

97' - Triplice fischio di Bitonti. Vince la Juventus al Fersini.

95' - Sekulov a terra. Bisognerà recuperare qualche secondo in più.

94' - Lazio in pressione, la Juventus tutta dietro a difendere il vantaggio.

91' - Uscita di Garofani fino alla trequarti, Castigliani riceve e con la porta vuota prova la conclusione dalla lunga distanza. L'estremo portiere della Juventus si allunga per evitare la rete mettendo in corner.

90' - Cinque di recupero per le speranze della Lazio.

88' - Gioco spezzettato, poche occasioni ed emozioni al Fersini anche nella fase finale di gara.

85' - Ultimo cambio Juventus. Dentro Fiumano e fuori Iling. Difende il risultato Bonatti.

83' - Omic tenta la conclusione dalla distanza. Pallone di un soffio al lato.

83' - Ultimo cambio Lazio: Tare prende il posto di Czyz. Quattro attaccanti in campo per Menichini.

81' - Palla nello spazio, Moro prende il tempo a Riccio e calcia dall'interno dell'area. Tiro ribattuto. Sulla respinta arriva Marino ma Garofani è ben posizionato e blocca.

79' - Doppio cambio per la Juventus: dentro Omic per Barrenechea e Turicchia al posto di Soule.

75' - Dentro Cerbara e fuori Tommaso Marino. Ecco l'altra mossa di Menichini.

72' - Iniziativa personale di Raul Moro che parte da sinistra, si accentra e cerca il palo più lontano. Pallone di poco al lato.

71' - Iling si ritrova davanti a Furlanetto ma spara alto davanti all'estremo difensore biancoceleste. Lazio graziata.

70' - Strattonata di Czyz nei confronti di Ntenda e giallo per il polacco.

68' - Azione costruita della Lazio che porta al tiro Bertini. Il pallone è potente ma termina di un soffio al lato.

66' - Problema fisico per Adeagbo, al suo posto Menichini inserisce Shehu ridisegnando la Lazio. Difesa che passa a quattro, il franco-svizzero si posiziona sulla trequarti.

64' - Fuori Chibozo e dentro Cerri (1 metro e 98) nella Juventus. Ecco il primo cambio di Bonatti.

62' - Lazio colpita duro dopo il gol della Juventus, arrivato solo tre minuti dopo la rete del pari.

57' - Goal della Juventus. Imbucata per Sekulov, lasciato libero in area. Il tiro diventa un assist per Iling che arriva da dietro e insacca a porta vuota. Tornano sopra i bianconeri.

54' - GOOOOOOOOOOAAAALLL!! Moro va via sulla sinistra, poi libera in area Bertini. Finta di tiro e assist per Andrea Marino, che con un gioco di gambe elude la marcatura di un difensore bianconero e poi col sinistro deposita il pallone in rete. Pareggia i conti la Lazio.

49' - Tiro da oltre 20 mtri di Bertini, Garofani in tuffo smanaccia in corner. Occasionissima Lazio.

48' - Contropiede della Lazio sul recupero palla di Castigliani. Czyz servito al limite dell'area perde però l'attimo.

46' - Si riparte, stavolta è la Juventus a battere. In campo stessi undici dei primi 45 minuti.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1 - Termina senza emozioni il recupero. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

45' - 1 minuto di recupero concesso da Bitonti.

43' - Lancio di Adeagbo dalla difesa che pesca Moro, Garofani in uscita salva fuori dei confini della sua area intervenendo di testa.

40' - Bicicletta di Chibozo che supera Franco sulla linea di fondo, poi mette al centro. Una doppia conclusione sporca viene poi bloccata da Furlanetto.

36' - Richiamo dell'arbitro a Bonatti, che protesta da alcuni minuti nella sua area tecnica contro la gestione del direttore di gara.

35' - Buon recupero di Mussolini che mette in moto Castigliani. Il cross dell'attaccante è quasi perfetto per Moro che di testa non ci arriva per pochi centimetri.

34' - Adesso la Juventus in pressione. La difesa biancoceleste deve respingere i traversoni bianconeri.

31' - Ritmi bassissimi al Fersini. La Juventus può così gestire il risultato.

30' - Sekulov calcia di forza dall'interno dell'area. Una deviazione della difesa biancoceleste favorisce però l'interv ento di Furlanetto.

26' - Giallo anche per A. Marino.

24' - Fallo di Ntenda Dimbonda su Castigliani. Si becca il giallo. Punizione da zona defilata per la Lazio.

20' - Lazio che fatica a trovare varchi. Partita bloccata.

14' - Nzouango interviene in ritardo su Mussolini. L'arbitro lo grazia solo con un provvedimento verbale.

10' - Lazio in difficoltà. La Juventus combina bene con Chibozo e Soule.

6' - Raul Moro per la prima volta con la fascia da capitano al braccio.

4' - Gol della Juventus. Furlanetto sbaglia il rinvio corto, i bianconeri recuperano palla sulla trequarti poi verticalizzano per Chibozo, che in area trafigge l'estremo difensore biancoceleste.

3' - Buona occasione per la Lazio: punizione di Bertini che diventa buona per Mussolini. Il tiro cross al volo respinto dalla difesa bianconera.

1' - Partiti! La Lazio batte il calcio d'inizio.

PRIMO TEMPO - Menichini deve fare i conti con le squalifiche e le assenze di Armini, Novella, Ndrecka e Nasri. Panchina cortissima della Lazio al Fersini, ma l'occasione contro la Juventus è un'occasione ghiotta per riaprire la corsa salvezza. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match, valido per la 23esima giornata.