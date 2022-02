PRIMAVERA - Lazio, sesta vittoria consecutiva. A Terni firmano De Santis, Santovito e Bertini

Il match inizia tutto in discesa per la Lazio che va in vantaggio al 6’ con un bellissimo gol di De Santis dalla distanza. La Ternana accusa il colpo ma minuto dopo minuto riacquista fiducia e crea anche qualche occasione, seppur poco pericolose. Al 35’ un altro difensore mette il timbro, stavolta è Santovito che punisce gli avversari nel loro momento migliore. Solo 4 giri di lancette e gli umbri accorciano le distanze con il colpo di testa di Lamberti, complice anche una leggera deviazione. La ripresa inizia con la doppia occasione per Tare, fermato dalla traversa, poi la sfida si “addormenta” un po’ ma rimane comunque aperta. Al 73’ Giordano atterra Castigliani in area e regala il rigore ai biancocelesti: dagli 11 metri va Bertini, Morlupo sfiora soltanto e la Lazio cala il tris. All’84 non è ancora certo il successo perché Tunkara trova la rete del 2-3 beffando la difesa capitolina ben schierata. I ragazzi di Calori ottengono la loro sesta vittoria consecutiva e raggiungono quota 38 punti in classifica rimanendo stabili in vetta. Nella prossima giornata al Fersini sarà Lazio-Reggina.

Campionato Primavera2 | 4ª giornata di ritorno, girone B

Sabato 19 febbraio 2022, ore 14:30

Stadio Ciconi, Terni

TERNANA (5-3-2): Morlupo; Canale (57' Manucci), Giordano, Ndir, Benedetti, Marcorella; Tunkara, Nunzi (64' Pasini), Toffanin; Falanga (18' Cardoni), Lamberti. A disp.: Cupi, Patrizi, Bracaglia, Martetti, Pantini, Barragan. All.: Mariani

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Pollini, Kane, Santovito, De Santis; Ferro (74' Coulibaly), Bertini; Shehu (74' Muhammad Schuan), Adjaoudi (60' Ferrante), Castigliani; Tare (60' Crespi) A disp.: Morsa, Marinacci, Cantiani, Mancino All.: Calori

Arbitro: Matteo Canci (sez. Carrara)

Assistenti: Alessandro Maninetti – Massimo Salvalaglio

Ammoniti: Ferro,Bertini (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90-4' - Termina qui la sfida! La lazio conquista la sesta vittoria consecutiva.

90' - Quattro minuti di recupero concessi.

86' - Crespi concede qualche scatto ai fotografi con una bella ma innocua rovesciata nei pressi della porta difesa da Morlupo.

84' - Secondo gol della Ternana. Tounkara trova la rete che accorcia le distanze, nonostante la Lazio avesse tutta la difesa schierata.

74' - Nuovo slot da sfruttare per Calori: dentro Muhammad Schuan, fuori Shehu.

74' - Nuovo cambio per la Lazio: fuori Ferro dentro Coulibaly.

74' - TRISSSSSS! Calcio di rigore per la Lazio per fallo di Giordano su Castigliani! Morlupo tocca il pallone ma il tiro di Bertini finisce in rete!

68' - Punizione Ternana: alla battuta va Toffanin che calcia potentissimo, non troppo angolato. Moretti si immola e mette il pallone in corner.

64' - Altro cambio forzato per Mariani: fuori Nunzi infortunato, dentro Pasini.

63' - Bella conclusione di Ferrante appena entrato che sfodera il sinistro, Morlupo è bravo a bloccare la sfera.

60' - Doppio cambio per la Lazio: dentro Crespi per Tare e Ferrante per Adjaoudi.

57' - Cambio per i padroni di casa: fuori Canale, dentro Manucci.

55' - Ritmi leggermente più bassi in questo secondo tempo.

51' - Altro colpo di testa di Tare su cross di Castigliani, il pallone stavolta scheggia la traversa che salva la Ternana.

47' - Occasionissima sprecata per la Lazio con Etienne Tare che di prima davanti alla porta spara alto sopra la traversa.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Fischia Canci. Termina qui il primo tempo.

44' - Ultimi attimi in cui la Lazio cerca il possesso palla per dirigersi negli spogliatoi in vantaggio. Umbri che comunque sono totalmente rientrati in partita dopo circa venti minuti di blackout.

39' - Gol Ternana. Punizione da posizione interessante per la Ternana: sul pallone va Lamberti, il sinistro viene leggermente deviato dalla barriera e i padroni di casa accorciano le distanze.

35' - GOL SANTOVITOOOOOOOO! Bellissimo colpo di testa del laziale, lasciato solo in area, su cross dalla bandierina.

33' - Doppia occasione fotocopia per la Ternana: Canale crossa sul secondo palo, il colpo di testa di Lamberti finisce di poco fuori. La formazione di Mariani sembra aver riacquistato fiducia, ora per la Lazio è un poì più difficile.

30' - Pasticcio di Cardone che sbaglia il passaggio e serve involontariamente Castigliani. La Lazio può ripartire, Shehu si accende con un paio di finte ma perde il momento giusto e permette agli avversari di riconquistare il pallone.

27' - Corner per gli umbri: malinteso tra Ndir e Tunkara che si scontrano sprecando una buona occasione.

24' - Un po' di tensione tra le file dei rossoverdi, Giordano non sembra contento della prestazione dei compagni.

18' - Subito cambio nella Ternana: Cardoni al posto di Falanga che probabilmente ha sentito qualche fastidio muscolare.

15' - Primo corner per i padroni di casa: il cross finisce sulla testa di Marcorella ma la palla finisce sul fondo-

13' - Qualche scintilla tra Adjaoudi e Nunzi, l'arbitro interviene per calmare gli animi.

12' - Ternana visibilmente stordita, la squadra di Calori gioca con estrema disinvoltura.

6' - GOOOOOOOOOOLLLL LAZIO! Bellissimo gol di De Santis, un bolide a metà altezza che si infila all'incrocio dei pali.

5' - Bel cross tagliato da parte di Castigliani, Morlupo smanaccia e regala il corner agli avversari.

4' - I biancoclesti provano ad impostare dalle retrovie, pallone giocato in avanti da Castigliani che conquista punizione.

1' - Primo squillo per la Lazio con Bertini dopo la bella giocata di De Santis. La conclusione del capitano non impensierisce Morlupo.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Ternana-Lazio, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Calori, reduci dalla cinquina rifilata al Perugia, sono determinati a continuare la striscia di 5 vittorie consecutive. Dalla vetta della classifica, a 4 lunghezze sul Cesena che deve recuperare una gara, i biancocelesti non dovranno commettere l’errore di sottovalutare gli umbri, fermi all’ultimo posto nel girone con 9 punti conquistati fin qui. Diversi cambi rispetto al match della scorsa settimana: Furlanetto e Floriani Mussolini hanno seguito la prima squadra a Udine, tra gli indisponibili ci sono Adeagbo, Troise, Ruggeri e Migliorati. In attacco la novità è Tare dal primo minuto.