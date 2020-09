PRIMAVERA - Lazio, un pari a Bogliasco. Samp fortunata, Moro la riprende

Finisce 1-1 la sfida fra Sampdoria e Lazio a Bogliasco. I biancocelesti dopo la vittoria contro il Torino ottengono un punto prezioso. Nel primo tempo buoni ritmi ma poche emozioni. Tutto cambia nella ripresa, quando, complice la stanchezza aumentano anche gli spazi. La Sampdoria trova un fortunoso vantaggio grazie all'autogol di Ndrecka al 59esimo. Tiro di Mpie e deviazione sfortunata del difensore biancoceleste che beffa Furlanetto. La Lazio si aggrappa alle giocate di Raul Moro per riprenderla, ed è proprio lo spagnolo a rialzare i suoi. Con la solita serpentina in area si fa beffa dei difensori doriani, poi sul cross al centro trova una deviazione di mano conquistandosi un calcio di rigore. Dagli undici metri lo spagnolo è perfetto, riportando la gara in parità all'82esimo. Per lui quinto gol in tre partite, tre in campionato e due in coppa Italia. Nel finale lo strepitoso salvataggio di Franco sulla linea e due ottime parate di Furlanetto tengono il risultato in parità. La prossima settimana l'esordio casalingo in campionato contro il Bologna.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 2ª giornata

Sampdoria - Lazio 1-1 (59' Aut. Ndrecka, 82' Raul Moro rig.)

Domenica 27 settembre 2020, ore 13:00

Campo Sportivo ‘R. Garrone’, Bogliasco (GE)



SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Aquino, Angileri, Rocha; Ercolano, Trimboli, Yepes, Siatounis, Giordano; Prelec, Yayi Mpie. A disp.: Zovko, Doda, Brientan, Gaggero, Miceli, Marrale, Bellucci, Somma, Krawczyk, Sepe, Paoletti, Napoli. All.: Felice Tufano

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini (72' Castigliani), A. Marino, Czyz; Shehu; Nimmermeer (90' Tare), Moro (88' Marinacci). A disp.: Peruzzi, Zappalà, Pino, Migliorati, T. Marino, Ferrante. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Marco Monaldi (sez. di Macerata).

Ass.: Martinelli – Salvalaglio.

Ammoniti: Bertini (L), Yayi Mpie, Aquino (S)

FINE SECONDO TEMPO

94' - Triplice fischio di Monaldi, termina in parità il match fra Sampdoria e Lazio.

94' - Risponde la Sampdoria con il tiro di Prelec, ancora Furlanetto che risponde e allontana.

93' - Colpo di testa di Castigliani sul corner di Marino: pallone a un soffio dal palo.

93' - Tiro dalla trequarti di Marino, il tiro dell'ex Rieti deviato impegna Saio che mette in corner.

92' - Tutte e due le squadre vogliono vincerla. Partita apertissima.

91' - Cross di Prelec per l'inserimento di Somma, il colpo di testa esce di poco. Rischia ancora la Lazio.

90' - 4 minuti di recupero.

90' - Ultima mossa per Menichini che inserisce Tare al posto di Nimmermeer.

88' - Fuori Raul Moro e dentro Marinacci. Nella Sampdoria fuori Ercolano e dentro Somma.

86' - Occasionissima per la Sampdoria. Franco salva sulla linea il tiro di Prelec, poi Furlanetto si supera sulla ribattuta di Giordano. Si salva la Lazio.

82' - GOOOOOOOOOLLLL! Sempre Raul Moro, rigore battuto perfettamente, battuto Saio.

81' - Calcio di rigore per la Lazio! Serpentina di Raul Moro in area il pallone termina sul braccio di un difensore della Samp. L'arbitro non ha dubbi.

77' - Prova a reagire la Lazio: azione di Raul Moro che col tacco libera Ndrecka per il tiro, il pallone termina sull'esterno della rete deviato.

76' - Fuori Yepes e dentro Sepe nella Sampdoria.

72' - Primo cambio per Menichini che inserisce il terzo attaccante: dentro Castigliani e fuori Bertini.

62' Colpo di testa di Raul Moro! Saio è ben posizionato.

59' - Vantaggio Sampdoria. Bella azione di Prelec, pallone al centro per Yayi Mpie che calcia malissimo ma sul corpo di Ndrecka, la cui deviazione beffa Furlanetto. Gol fortunoso.

57' - Azione insistita della Sampdoria, alla fine prova a chiuderla Yepes con un tiro dalla trequarti, Furlanetto controlla il pallone finire sul fondo.

55' - Giallo per Yayi Mpie.

54' - Ritmi più bassi nel secondo tempo. La stanchezza per gli impegni ravvicinati dopo il lungo stop si fanno sentire.

51' - Inserimento e girata verso lo specchio di Czyz. Pallone che finisce a lato.

48' - Un cambio nella Samp: dentro Brentan al posto di Siatounis

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Punizione Lazio ribattuta dalla difesa della Samp. Termina la prima frazione.

45' - 1 minuto di recupero.

41' - Cross di Czyz teso, Nimmermeer arriva leggermente in ritardo mancando l'appuntamento con il gol.

39' - Lazio a un passo dal vantaggio. Serpentina di Moro sul fondo e pallone al centro per Shehu. Il tiro dello svizzero si stampa sul palo interno.

35' - Punizione Sampdoria, sul secondo palo sbuca Yepes di testa, pallone che termina fortunatamente sul fondo.

32' - Ammonito Bertini.

29' - Si rifà vedere davanti la Sampdoria, ci prova Trimboli con una conclusione insidiosa dalla distanza che finisce di poco alta sopra la traversa.

24' - Campo così e così a Bogliasco. Il pallone sembra rimbalzare con difficoltà in alcuni casi, cambiando a volta anche direzione.

19' - Risponde la Lazio con Bertini! Il centrocampista dall'interno dell'area prova a piazzarla sul secondo palo, pallone che esce di pochissimo.

18' - Ancora Sampdoria pericolosissima. Yayi Mpie penetra in area e calcia verso la porta. Furlanetto para e poi si ripete sulla respinta a botta sicura di Ercolano.

13' - Punizione Sampdoria, il tiro di Giordano è ben indirizzato ma la barriera devia in corner salvando la Lazio.

10' - Ritmi alti, le due squadre non si risparmiano in campo.

6' - Punizione Lazio con un cross tagliato al centro. Bertini prova la deviazione vincente ma la difesa doriana respinge.

3' - Sampdoria pericolosissima! Czyz si fa soffiare il pallone a centrocampo da Prelec. L'attaccante doriano si invola verso la porta superando in velocità i difensori della Lazio poi calcia a incrociare trovando però Furlanetto ben posizionato.

1' - Subito Lazio in attacco con una bella azione manovrata. Il cross di Ndrecka si perde però sul fondo.

1' - Partiti! Cominciata la sfida fra Lazio e Sampdoria.

PRIMO TEMPO - La Lazio scende in campo per. la seconda giornata del campionato Primavera 1. Dopo la vittoria esterna col Torino, e quella casalinga in Coppa Italia contro il Cosenza, i biancocelesti dovranno vedersela a Bogliasco sul campo della Sampdoria. Menichini ripropone la stessa formazione che aveva battuto i granata, con il solo cambio di Pica al posto di Pino. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Sampdoria-Lazio.