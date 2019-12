Rennes - Lazio, Tare: "Scudetto? Non mi piacciono certi discorsi. Pensiamo a vincere"

Manca poco, poi a Rennes e Cluj si deciderà il cammino europeo della Lazio. I biancocelesti devono vincere e il Celtic deve fare lo stesso in Romania. Nel pre-partita di Sky Sport, il ds Tare ha parlato delle possibilità della squadra di Inzaghi: "Facciamo una brutta figura se pensiamo agli altri e non vinciamo. Prima dobbiamo essere concentrati a onorare il nostro impegno. Dobbiamo vincere e sperare che il Celtic faccia il suo, ma dobbiamo essere concentrati su questa partita difficile. Lazio da scudetto? Ho sentito tanti commenti che non mi sono piaciuti in settimana sul valore della rosa, e i nostri obiettivi. Sapevo che saremmo entrati in una brutta strada così, dobbiamo solo pensare partita dopo partita. Andare avanti in Europa League è importante per la nostra società e la nostra crescita, essere eliminati non è mai un bene".