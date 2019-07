RITIRO LAZIO, GIORNO 15 - Termina l'ultimo allenamento: oggi alle ore 16 sfida al Mantova

FINE SEDUTA, AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - E anche l'ultimo allenamento della Lazio ad Auronzo di Cadore volge al termine. Parte del gruppo si rilassa a bordocampo, mentre il resto è già rientrato negli spogliatoi. L'arrivederci ai tifosi è previsto per questo pomeriggio: alle ore 16 i biancocelesti chiuderanno il ritiro con la sfida al Mantova, poi in serata la squadra ripartirà per la Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Intanto, termina l'allenamento dei portieri. Lo staff non ha fornito alcuna indicazione su chi partirà titolare questo pomeriggio, potrebbe essere la prima per Strakosha.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - Squadra agli ordini di Ripert. Via i fratini, adesso i due gruppi devono effettuare diversi allunghi di 100 metri a velocità sempre maggiore.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Ora esercizio di possesso palla a massimo due tocchi. Gruppi divisi in un 5 contro 5, con 4 jolly per squadra a fare da sponda a bordocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Eccola, la Lazio. Prima un po' di riscaldamento con e senza palla, poi inizieranno i test tattici. Il gruppo è già diviso in due schieramenti da 9 giocatori, composti da: fratinati (Wallace, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Cataldi Parolo, Jony; Immobile, Caicedo); e non fratinati (Vavro, Acerbi, Silva; Patric, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto; Andrè Anderson, Correa). Assente, oltre ad Adekanye (terzo giorno senza allenarsi per lui), Marusic, Leiva e Durmisi, anche Senad Lulic. Il bosniaco ha preso una brutta botta in un contrasto con Vavro nella partitella di ieri. Zoppica e non è al meglio, per questo oggi verrà risparmiato. La speranza è che non sia nulla di troppo grave.

AURONZO - Ultimo allenamento, poi partita e viaggio per Roma. Sarà composto da queste tre tappe il quindicesimo giorno della Lazio ad Auronzo di Cadore. La sfida contro il Mantova (programmata per quest'oggi alle ore 16) chiuderà il dodicesimo ritiro sotto le Dolomiti per la squadra di Inzaghi. L'avversario non è dei più probanti - gli emiliani militano in Serie D - ma, almeno atleticamente, il match potrà fornire risposte concrete al mister e allo staff tecnico. Già in campo i portieri (presenti tutti e 4), mentre il resto del gruppo aspetterà ancora qualche istante prima di mettere piede sul terreno di gioco.

