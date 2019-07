Supercoppa Italiana, l'Arabia Saudita rilancia e allontana la pirateria

L'Arabia Saudita si muove per la Supercoppa Italiana e non solo. Dopo le accuse di pirateria per la BeIn Sport, il governo saudita avrebbe preso direttamente contatti con la Img, società americana che gestisce i diritti tv esteri della Lega di Serie A, impegnandosi ad onorare il contratto da 110 milioni di euro qualora BeIn dovesse chiamarsi fuori. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Arabia sarebbe pronta a puntare ancora sulla Supercoppa Italiana, dopo il successo della scorsa edizione. La nuova proposta è di 40 milioni per i diritti su cinque edizioni, più la concreta possibilità di estendere l'accordo alla Coppa Italia, attualmente invenduta, per tutta l'area medio orientale: altri 15 milioni in 2 anni. Cosa farà la Lega? Nel frattempo in Italia si prende tempo e si attende la prima rata da 2.5 milioni di euro del precedente accordo che non è ancora stata incassata.

INCERTEZZA E SUPERCOPPA - Il clima di incertezza politica che aleggia su Riyad non favorisce il processo decisionale dei vertici del calcio italiano. Da Riyad fanno notare che il loro Paese, con 35 milioni di abitanti, ha un mercato importante su cui investire. E anche le altre nazioni più popolose dell’area (Egitto e Giordania per esempio) vendono ormai i loro diritti tv in autonomia. La finale di Supercoppa tra Juventus e Lazio dovrebbe giocarsi in Arabia visti gli accordi presi dalla Lega di Serie A. Il paese saudito si sente sicuro di questa eventualità e i probloemi legati ai diritti tv e alla pirateria sembrano alle spalle. Ci saranno altre novità?

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC - UNITED SI TRATTA SUI BONUS

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO JOAO MARIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE