RITIRO LAZIO, GIORNO 7 - Strakosha arriva allo Zandegiacomo: Alia è tornato a Roma

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Anche per oggi la seduta giunge al termine: stretching finale e recupero muscolare nelle vasche d'acqua ghiacciata poste a bordocampo. Si rivede Patric: lo spagnolo, dopo non aver preso parte né ad alcuna amichevole né agli allenamenti, torna a correre in modo blando.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Anche i difensori entrano in campo per l'allenamento pomeridiano. Partitella a campo ridotto con scambi veloci e sponde. A spuntarla i non fratinati di Immobile e Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Con una settimana di ritardo,Strakosha ha finalmente raggiunto i suoi compagni ad Auronzo di Cadore. Pochi istanti fa, infatti, il portiere albanese è arrivato al campo Zandegiacomo. Ha preso il posto di Alia, tornato a Roma già in mattinata.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - Squadra divisa in tre. Passaggi di prima ad aggirare il centrocampo, cross dalla destra e battuta a rete del giocatore al centro dell'area. Applausi per Immobile e Milinkovic. Adekanye il più richiamato da mister Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - Dopo una mattinata in cui sono scesi in campo solo i difensori, la seduta del pomeriggio inizia con i primi esercizi con il pallone da parte di centrocampisti e attaccanti: passaggio, conduzione e scarico del pallone. Assenti Leiva, Correa, Durmisi e Patric, oltre al lungodegente Marusic, rientrato a Roma.

FINE SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Allenamento mattutino terminato. Appuntamento con la seduta pomeridiana fissata per le 17:00.

AGGIORNAMENTO ORE 11:05 - Termina la seduta per il reparto difensivo. Ora per Radu e compagni il meritato riposo e il recupero all'interno delle vasche d'acqua ghiacciata poste a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Mentre il resto della squadra suda al chiuso della palestra, i difensori provano i movimenti sui lanci da dietro e nelle diverse fasi di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Il reparto difensivo inizia la fase di riscaldamento sotto gli occhi attenti dei collaboratori di mister Inzaghi. Esercitazioni sui tiri ravvicinati con cross dal limite dell'area e da calcio d'angolo per i portieri. Applausi per Guerrieri, autore di tre interventi notevoli nel giro di pochissimi secondi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:50 - I primi a scendere sul campo dello Zandegiacomo sono i tre portieri Proto, Guerrieri e Adamonis - per il momento assente Alia -, che agli ordini di Grigioni e Zappalà lavorano sulle parate e le prese basse.

AURONZO - Giorno 7 in quel di Auronzo per la Lazio di mister Inzaghi. Passata la mezza giornata di riposo e svago concessa nel pomeriggio di ieri, oggi la squadra svolgerà una doppia seduta di allenamento: alle ore 10:00 e alle ore 17:00. C'è apprensione per le condizioni di Lucas Leiva, uscito malconcio dall'amichevole di mercoledì scorso. A tal proposito, il brasiliano interverrà in conferenza stampa alle 16:30 di oggi.

Pubblicato alle ore 09:45