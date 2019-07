Stadio Lazio, a settembre nuovo incontro al Campidoglio

Se ne riparlerà a settembre: quella dello stadio per Lotito e la Lazio è una questione solamente rimandata. Lo scorso 10 luglio, in occasione della premiazione della squadra in Campidoglio, il presidente biancoceleste aveva avuto modo di confrontarsi - anche se per poco tempo - con la sindaca Raggi. In quel frangente, però, era difficile riprendere a affrontare quel discorso in sospeso ormai da tempo legato al progetto di uno stadio di proprietà. Lotito, però, non demorde. Vuole un nuovo appuntamento con la sindaca. La Lazio merita di ricevere lo stesso trattamento riservato alla Roma, ma possibilmente con tempistiche diverse. Stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, infatti, il presidente ha intenzione di studiare il progetto dello stadio insieme alla Raggi e alla sua giunta. Bisogna capire, prima di tutto, quali siano la zona e i terreni più adatti. Poi si stabiliranno i tempi, che dovranno essere - senza dubbio - brevi.

