RIVIVI DIRETTA - Sarri: "La nostra una reazione scomposta. Sembravamo 11 dadi tirati a caso" - VIDEO

La Lazio, impegnata all'Olimpico contro la Salernitana, subisce la sconfitta. Dopo l'iniziale vantaggio di Candreva, arriva il pareggio di Zaccagni. Poi, però, i granata riescono a mettere per altre due volte la palla alle spalle di Provedel, prima con Fazio, poi con Dia. Ma la notizia peggiore arriva dall'arbitro Manganiello, che ammonisce Milinkovic e non gli consente di giocare il derby della Capitale del prossimo 6 novembre. Tra qualche minuto Maurizio Sarri commenterà la prestazione dei suoi in conferenza, direttamente dalla sala stampa dell'Olimpico.

Ammonizione Milinkovic, che spiegazioni si dà?

“Spiegazioni non ne ho. Un giocatore che è in possesso palla non è possibile ammonirlo ma neanche fischiare fallo. L'avversario non ha toccato la palla. In cinquanta anni di calcio non ho mai visto un episodio del genere. Mi hanno detto addirittura che stavano guardando al Var anche se c’erano estremi per il rosso. Malafede? Se parlo mi danno sei mesi di squalifica. Ti dico solo questo".

Immobile? Il rientro è tanto lontano?

"Immobile? Non lo so, so che ha un controllo domani. E domani capiremo meglio, tireremo le somme. Ma parliamo della partita e delle colpe che abbiamo su questa partita".

Quali sono le colpe della Lazio? Che ne pensa dei tifosi a fine partita? Ammonizioni pesanti?

"Ho visto un giocatore mettere la mani addosso all’arbitro senza essere squalificato, ci basterebbe avere lo stesso trattamento, anche meno. Abbiamo fatto una buona partita fino all’1-1, eravamo talmente in controllo che l’ultima cosa che la squadra si aspettava era prendere gol. A quel punto la reazione è stata nervosa, non di squadra. Questo ci ha fatto perdere tutti gli equilibri, ci avevamo messo un anno per metterli a posto. I tifosi sono uno spettacolo, mi dispiace sia venuta fuori una partita così per loro.Tenere l’Olimpico pieno cosi è uno spettacolo, ma dobbiamo meritarcelo".

Colpa dei centrali?

"A un certo punto in campo come 11 dadi tirati a caso. Il motivo è la reazione scomposta, ognuna voleva risolverla per conto suo. I difensori centrali non c’entrano nulla. Gli equilibri si sono persi per un episodio, bisogna rimanere ordinari, corti, compatti. C’era ancora mezz’ora, si poteva rimettere in ordine la partita. La testa non era pronta a subire un episodio negativo, la partita sembrava completamente sotto controllo".

Milinkovic dalla panchina per la diffida o per i tanti minuti?

"Un po’ per entrambe le cose. Veniva da 90’ di fila, c’era questo aspetto della diffida. Tornassi indietro lo farei giocare dall’inizio. Quando vuoi gestire queste cose, ti viene sempre fuori un casino. Raramente avevo fatto scelte di questo tipo, ma il derby ti entra un po’ nell’anima. Pensandoci ora, mi comporterei diversamente".

Sostituzione Luis Alberto?

"Luis Alberto viene da un periodo in cui ha fatto meno allenamenti, qualcuno in sofferenza. Ho visto che dopo 50/55 ha cominciato a perdere qualche palla di troppo, come se si fosse stancato. L’ingresso di un giocatore dalle potenzialità offensiva come Milinkovic ci poteva garantire qualcosa in più, ma ormai s’era persa la crocca".

