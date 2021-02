RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Commessi troppi errori ma sconfitta che ci aiuterà a crescere"

La Lazio esce sconfitta dall'Olimpico nella gara d'andata valida per gli ottavi di finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco per 1-4. Tanti gli errori difensivi che hanno condannato i biancocelesti contro un avversario comunque fortissimo. L'unico lampo la rete di Correa che ha idealmente accorciato le disanze. Queste le parole del tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa.

“Abbiamo approcciato male la gara sapevamo delle difficoltà della gara che dovevamo affrontare poi, dopo il gol ci siamo impauriti e non siamo più stati in partita. Sapevamo che sarebbe stata dura passare il turno, avremmo voluto fare un’altra partita ma è una sconfitta che ci aiuterà a crescere ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima gara”.

MUSACCHIO - “Ha commesso un errore come ne abbiamo commessi su tutti e quattro i gol. Nessuna colpa a Mateo che ci sta dando una grande mano, poi l’ho visto in difficoltà e quindi ho deciso di mettere Marusic. Non ci aspettavamo di essere così in sofferenza in questo momento”.

DIFESA - "Sappiamo obiettivamente che abbiamo delle difficoltà a livello numerico in difesa, dovremo fare di necessità virtù almeno finché non tornerà Radu. Saremmo voluti arrivare a questa gara a ranghi completi ma non ce l’abbiamo fatta”.

VOLTARE PAGINA - “Bisogna essere bravi a voltare pagina sapevamo di affrontare i campioni del mondo, avremmo voluto non regalare i gol in quel modo. C’era la sensazione di poter fare bene ma abbiamo commesso troppi errori in una partita così delicata”.

GARA - “Nessuno nell’ultimo anno e mezzo è riuscito a competere con il Bayern Monaco, siamo consapevoli che in Europa eravamo gli unici imbattuti fino a questa sera e sapevamo che la gara era difficile ma abbiamo agevolato il Bayern in questa sconfitta”.

