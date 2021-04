RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Farris: "Scavalcata una diretta avversaria, ora uno slancio in più per il finale"

Dopo la vittoria sofferta della Lazio ai danni dello Spezia, Massimiliano Farris è intervenuto in conferenza stampa nel post partita. Queste le parole del vice allenatore biancoceleste.

LA PARTITA - "La difficoltà è stata che lo Spezia è una squadra aggressiva che può giocare con tranquillità vista la classifica e quindi può esprimere tutto il suo potenziale tecnico. La partita è andata come pensavamo, sapevamo che sarebbero stati aggressivi nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, abbiamo retto. Siamo riusciti a creare qualche occasione ma alcune le hanno avute anche loro. Nel secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare gli spazi, poi è iniziata un'altra partita di cuore e carattere. Il pareggio con un gol così può segarti le gambe ma la squadra non si è disunita, si è messa con tigna e cattiveria. Ha creato i presupposti per avere delle occasioni, poi l'episodio del rigore ci ha consentito di portare a casa una vittoria importantissima".

I CAMBI - "Altra difficoltà di questa partita, che vale per tutti perché i Nazionali ce li aveva anche lo Spezia, è gestire le forze. I cambi ci danno una mano, sono stati molto bravi i ragazzi che sono entrati a continuare ad attaccare la profondità. Ripeto, quando ti pareggiano in quella maniera ci vuole carattere per portare a casa la vittoria".

IL FINALE - "Eravamo lontani, una mischia di quelle che succedono. L'unica cosa è che abbiamo perso due giocatori importantissimi per la prossima. Dall'altra parte ci prendiamo i 3 punti, rosicchiamo qualcosa a quelle davanti e scavalchiamo una diretta avversaria che è la Roma e abbiamo una partita da recuperare. Facciamo passare una serena Pasqua ai ragazzi. Era fondamentale dare continuità di risultati, abbiamo avuto qualche battuta d'arresto a cavallo della Champions che toglie tante energie. Ora questa vittoria deve darci lo slancio per le ultime battaglie considerando anche il vantaggio della partita da recuperare."