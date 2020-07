RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Tre gare a disposizione, vogliamo migliorarci"

La Lazio, all'Olimpico contro il Cagliari, ottiene tre punti fondamentali che la portano a quota 72 in classifica. Distante undici lunghezze dalla Roma quinta a tre giornate dal termine del campionato, la squadra di Inzaghi ha praticamente messo in cassaforte la qualificazione in Champions League. A decidere la sfida i gol di Immobile e Milinkovic, che ribaltano la situazione dopo la rete del momentaneo svantaggio siglata da Simeone. Il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato la finalizzazione, Cragno ha fatto parate straordinarie. Siamo stati bravi a non disunirci, a rimanere in partita, a rimontare e a vincere, la palla non voleva entrare".

Quanto è importante stare sopra ad Atalanta e Inter?

"Abbiamo l'obiettivo di migliorare il piazzamento visto che abbiamo già raggiunto qualificazione in Champions e Supercoppa, ci sono ancora tre partite a disposizione".