RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza : "Vogliamo gettare le basi per diventare una grande squadra"

Vittoria netta, bella e importantissima quella della Lazio che ha battuto la Salernitana per 3-0 all'Olimpico. Le reti di Immobile, Pedro e Luis Alberto hanno deciso la gara dominata per 90 minuti dalla squadra di Sarri che dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta continua la striscia positiva di risultati. Al termine del match il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

“Stiamo vivendo un periodo abbastanza positivo, al di là dei risultati siamo in crescita, c’è questa sensazione che stiamo crescendo come squadra. C’è stato un innalzamento dell’applicazione e della determinazione, il terzo passo è stata una crescita nell’espressione di gioco. La squadra ha giocato una bella partita ma questa è una continuità di un breve periodo e noi dobbiamo puntare al lungo periodo. Abbiamo perso dei punti per dei blackout in gare inspiegabili, la sensazione è che possiamo essere competitivi poi nella vita bisogna sempre puntare in alto ma non dobbiamo mai dimenticare che alla fine della stagione l'obiettivo deve essere quello di porre le basi per la costruzione di una squadra che può diventare veramente forte, questo è il traguardo. Nelle ultime quattro gare abbiamo preso quattro gol: a Bergamo e due a Marsiglia in una gara molto difficile, in attacco siamo una squadra che dà la sensazione che può segnare da un momento all'altro, in difesa dobbiamo ancora crescere di intensità".

SALERNITANA - "La Salernitana non è una squadra semplice da affrontare, è una squadra che ha un discreto palleggio e discrete ripartenze ma abbiamo ampiamente leggittimato la nostra ampia vittoria". Poi su un episodio accaduto quando allenava l'Alessandria in un match contro la Salernitana: "Anche se è accaduto dieci anni fa è un episodio di cui potremmo parlare per un'ora intera...Mi è rimasto qui (indicando la gola, ndr)".