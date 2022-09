RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Verona, Sarri: "Questo ambiente lo sento mio"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria sofferta ma importantissima quella ottenuta stasera dalla Lazio per 2-0 sull'Hellas Verona. Ciro Immobile al '68 e Luis Alberto nei minuti di recupero hanno fatto scoppiare di gioia la Curva Nord. Al termine del match Maurizio Sarri, come di consueto, ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei suoi uomini.

GARA - “La partita era difficile, il Verona una squadra complicata da affrontare. Crea enormi problemi nelle uscite da dietro, problemi notevolmente amplificati dal terreno di gioco che non è degno della città di Roma. Faccio un appello a chi di dovere di sistemare perché questo non è un campo in cui può giocare una squadra professionista”.

CAMBI - “Negli ultimi venti minuti l’intensità è calata e si sono aperti gli spazi per le giocate. Brava la squadra a dimostrare pazienza. Quella di oggi è una buona risposta da parte di tutti, hanno giocato circa 18/19 giocatori in due gare. Sia chi ha giocato di più sia chi ha giocato meno ha risposto bene”.

LITIGIO - “Ho avuto la sensazione che mi avesse fatto un gesto per dirmi mettiti a sedere, poi a fine partita ci ho parlato e ho scoperto di aver frainteso e ci abbiamo riso su”.

LUIS ALBERTO - “Luis quando entra fresco e le altre squadre calano mostra le sue qualità tecniche. Quando si crea questa situazione è chiaro che può essere il cambio decisivo”.

DIFESA - “In questo momento sono più contento della solidità difensiva, di gol nei puoi fare quanti ne vuoi ma se poi ne prendi tanti non risolvi nulla. Se si riuscisse a invertire la tendenza dello scorso anno in fase difensiva sarebbe un traguardo, poi se fai 75 o 80 gol va bene lo stesso. La solidità è la qualità basilare su cui lavorare”.

TIFOSI - “Mi trovo bene qui a Roma, e per un allenatore non è mai semplice. Le persone che ho trovato a Formello hanno un affetto micidiale nei miei confronti. Questo ambiente ho iniziato molto velocemente a sentirlo mio, ho sentito di essere parte dell’ambiente Lazio”.

CANCELLIERI - KALLON - “Contatto Cancellieri - Kallon? Si è messo tra lui e la palla, non ho avuto la sensazione che ci potessero dare un rigore contro, ero comunque lontano 80 metri.”

CASALE E MARCOS ANTONIO - “Casale? I primi cinque minuti era un po’ nervoso, poi si è sciolto e ha fatto bene. Marcos Antonio ha fatto una gara buona nonostante non fosse la migliore per le sue caratteristiche. Grande palleggio e personalità, non si nasconde mai con la palla. Due prestazioni che ci danno speranza per il futuro”.