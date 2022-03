RIVIVI LA DIRETTA - Roma-Lazio, Sarri: "Mi dispiace per i tifosi. Il rigore su Milinkovic..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Troppo brutta per essere vera. La Lazio esce dal derby con le ossa distrutte, senza mai essere stata in partita. Al termine del match Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa per spiegare le ragioni di questo tracollo. Segui la diretta scritta con Lalaziosiamonoi.it. (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA DI SARRI O SCORRI A FINE ARTICOLO)

Lazio sfilacciata?

"Abbiamo perso tanti palloni, è chiaro che ti trovi in una situazione numerica non sempre ideale. La partita è stata condizionata da un gol dopo un minuto. Abbiamo avuto un contraccolpo, dovevamo sapere soffrire. Non abbiamo reazione emotiva, ci poteva portare in partita solo il rigore che c'era su Milinkovic. Non è colpa dell'arbitro, ma del var. Non ci si deve appellare a questo. C'era tempo e invece siamo stati frastornati per tutta la partita.

Cosa ha detto alla squadra alla fine del primo tempo?

"Spero che non lasci scorie. A me spiace tanto per i tifosi, la curva era piena e ci ha aiutato in tutti i modi. Dovremmo essere noi a trascinarli invece è successo il contrario. Io spero che al di là di questa sconfitta dobbiamo avere la forza di farla finire qui. Noi dopo una partita sbagliata abbiamo sempre avuto una reazione di buon livello, spero che sia così anche in questo caso".

Il rigore?

"La mia sensazione è che lo prenda con il gomito e non con la mano come ha detto l'arbitro in campo. È inutile appellarsi a un'episodio. Ci poteva rimettere in partita dal punto di vista mentale, ma io devo valutare i 90 minuti. E noi siamo stati incapaci di reagire e ancor prima di rimanere in partita".

Vi ha dato fastidio il cambio tattico della Roma senza Zaniolo?

"Mi aspettavo rimanesse fuori, non sapevo chi avrebbe giocato al suo posto. Io di tattico in questa partita non ci vedo niente. Se una squadra si spegne al primo episodio è inutile parlare dell'aspetto tattico".