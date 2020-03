RIVIVI LA DIRETTA - Torneo "EPH", problemi ai server: la Lazio eSports torna venerdì

AGGIORNAMENTO ORE 22:25 - I problemi ai server non sono rientrati e dunque il torneo è stato sospeso. Mancavano solo 3 partite al termine del girone d'andata del Gruppo B, per ora questa è la classifica provvisoria: Inter 4 (1-1-/), Lazio 4 (1-1-1), Sassuolo 3 (1-/-1), Parma 3 (1-0-2), Cagliari 2 (/-2-/). Probabilmente i match verranno recuperati venerdì prima delle partite di ritorno, già in programma il 27 marzo.

AGGIORNAMENTO ORE 22:20 - Si va verso la sospensione del torneo.

AGGIORNAMENTO ORE 22:05 - Ci sono dei problemi ai server online di Fifa 20. Inter-Sassuolo è stata momentaneamente rimandata di 10 minuti, per un parallelismo con il calcio reale tra l'ironico e l'inquietante. Bisogna aspettare. In caso verrà tutto annullato e posticipato. Ricordiamo che il 27 marzo si giocheranno le partite di ritorno.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Sconfitta che non ci voleva per la Lazio, che così colleziona 4 punti nelle prime 3 partite del gruppo. Manca ancora l'ultima (contro l'Inter alle 22.30) per finire il girone d'andata. Adesso tocca a Inter-Sassuolo e Cagliari-Parma (ore 22:15).

FINE PARTITA

82' - GOL DELLA LAZIO! Saint-Maximin accorcia le distanze, ma manca poco.

72' - Incredibile doppia chance per la Lazio, che spreca con Cruijff e Saint-Maximin praticamente a porta vuota.

54' - Gol del Parma. Grandissima rete di Eusebio, di sinistro al volo, 2-0 gialloblu.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

34' - Vantaggio Parma. Gol sbagliato, gol subito. Eusebio porta avanti i ducali.

31' - Occasione Lazio! Scambio Neymar-Cruijff in area, l'olandese calcia sul difensore a tu per tu col portiere gialloblu.

26' - Parma vicinissimo al gol con Neymar!

23' - Attacca la Lazio, vicino al gol con Eusebio.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 21:45 - Inizia il live di Lazio-Parma.

AGGIORNAMENTO 21:30 - Sassuolo-Parma 2-0: è questo il risultato finale dell'altra sfida del girone. Ora tocca a Cagliari-Inter (finita 2-2, ndr), mentre Lazio-Parma inizierà alle 21:45.

AGGIORNAMENTO 21:25 - Finisce 1-1 il match tra Lazio e Cagliari, i biancocelesti salgono così a 4 punti in classifica nel Gruppo B. Sull'altro "campo" si sta giocando Sassuolo-Parma: 1-0 neroverde a fine primo tempo.

FINE PARTITA

81' - Occasione Lazio! Alisson nega il gol a Cruijff.

70' - Lazio un po' schiacciata, spinge il Cagliari.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

43' - Pareggio Cagliari. Rispondono subito i rossoblu, anche loro con Eusebio.

40' - GOL DELLA LAZIO! La sblocca Eusebio con una ribattuta facile facile a seguito di una bella azione biancoceleste.

30' - Grande parata di Neuer su Eusebio, si salva la Lazio.

15' - Si gioca molto a centrocampo, zero occasioni da gol finora.

1' - Inizia la seconda partita del Girone B.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 21:05 - Tra qualche istante inizierà il live di Cagliari-Lazio. Intanto nessun gol nella ripresa dell'altro match del raggruppamento: Inter batte Parma 2-1.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Con un po' di ritardo finisce il primo tempo tra Parma e Inter: 1-2 per i nerazzurri.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Buona la prima per la Lazio di fabio_ulous che porta a casa i primi 3 punti del Girone B. Ora tocca a Parma-Inter, alle 21:00 i biancocelesti torneranno in campo contro il Cagliari.

FINE PARTITA

93' - TRE A UNO LAZIO! Pallonetto delizioso di Neymar dopo un'azione manovrata, arrivano i primi 3 punti!

82' - Palo del Sassuolo con Cruijff, che brivido!

65' - GOL DELLA LAZIO! Cruijff da 2-1!

61' - Sassuolo vicinissimo al gol con Neymar, miracolo di Neuer.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

33' - PAREGGIO LAZIO! Subito reazione di fabio_ulous che pareggia con Eusebio.

24' - Gol del Sassuolo. Errore clamoroso di fabio_ulous che, con Neuer, regala palla al Neymar neroverde solo a porta vuota. Svantaggio surreale.

10' - Parte subito forte la Lazio, pericolosa ma non cinica sotto porta.

1' - Si parte!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Inizia la diretta di Lazio-Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 20:28 - Questa la formazione con la quale scenderà in campo la Lazio, con diversi sostituti rispetto alla gara di ieri: (4-4-2) Neuer; Cancelo, David Luiz, Boateng, Mendy; Neymar, Vieira, de Jong, Sain-Maximin; Cruijff, Eusebio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Intanto inizia la diretta dell'evento.

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Questo è il programma delle partite del Gruppo B: Lazio-Sassuolo (ore 20:30); Parma-Inter (ore 20:45); Cagliari-Lazio (ore 21:00); Sassuolo-Parma (ore 21:15); Cagliari-Inter (ore 21:30); Lazio-Parma (ore 21:45); Inter-Sassuolo (ore 22:00); Cagliari-Parma (ore 22:15); Inter-Lazio (ore 22:30); Cagliari-Sassuolo (ore 22:45). Come già è stato riscontrato nella giornata di ieri, gli orari sono solo approssimativi. Questo, inoltre, è solo il girone d'andata. Le gare di ritorno si giocheranno il 27 marzo.

Gentili lettrici e lettori de Lalaziosiamonoi.it, bentornati da Francesco Mattogno al secondo giorno consecutivo in compagnia della Lazio eSports. Non fortunatissimo il triangolare di ieri (qui il link per riviverlo integralmente) per fabio_ulous, pro-player di Fifa 20 che difenderà anche questa sera e per tutta la eSerie A - momentaneamente rinviata -, i colori biancocelesti. Comunque, la competizione di oggi non avrà nulla a che vedere con quanto visto nel Fight eClub. Il torneo "Everybody Plays Home" di stasera sarà caratterizzato da due gironi, ognuno composto da 5 squadre. La Lazio fa parte del Gruppo B. Di seguito, ecco i due raggruppamenti completi:

GRUPPO A

- Atalanta

- Bologna

- Fiorentina

- Sampdoria

- Spal

GRUPPO B

- Cagliari

- Inter

- Lazio

- Parma

- Sassuolo